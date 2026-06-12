Este jugador no podrá viajar al Mundial 2026 en Canadá porque le negaron la visa; se pierde el debut

Canadá albergará 13 de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya vive una de sus historias más inesperadas fuera de la cancha. Una selección africana perderá a una de sus principales figuras para su debut debido a una decisión migratoria tomada por este país anfitrión.

Mientras Canadá juega con Bosnia en la Jornada 1 del Grupo B, en el Grupo G no podrá estar Thomas Partey, mediocampista de Ghana y del Villarreal CF. Resulta que no disputará el primer partido de su selección luego de que se le negara la visa de ingreso al “Gran Norte Blanco”.

Thomas Partey se perderá el debut de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con información difundida por The Athletic y confirmada posteriormente por FIFA, Partey no podrá viajar desde la concentración de Ghana en Boston hacia Canadá para disputar el encuentro ante Panamá. El compromiso está programado para el 17 de junio en Toronto y corresponde a la primera jornada.

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En un comunicado, FIFA explicó que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones y que la decisión final sobre la emisión de visas corresponde exclusivamente a cada gobierno. El organismo rector del futbol mundial no tiene facultades para revertir la determinación tomada por las autoridades canadienses.

Las acusaciones judiciales que complican la situación del Thomas Partey

El caso está relacionado con los procesos judiciales que enfrenta el jugador en el Reino Unido. Partey fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres en julio de 2025 de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual. Meses después, en febrero de 2026, se añadieron dos nuevas acusaciones de violación.

El futbolista se ha declarado inocente de todos los cargos y, durante una comparecencia realizada en abril de 2026, negó nuevamente las acusaciones presentadas en su contra. El proceso judicial continúa en el Tribunal Penal de Southwark, en Londres, y el juicio conjunto podría extenderse hasta enero de 2027.

🚨 FIFA statement on Thomas Partey left out of Canada.



“FIFA can confirm that player Thomas Partey will be unable to travel from Ghana's Team Base Camp in Boston, USA, to Canada for their first match against Panama on Wednesday, 17 June, as his visa application has been refused… pic.twitter.com/V1HzHiQGgb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

¿Qué partidos juega Ghana en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Martes, 17 de junio 2026 – Fecha 1 – Ghana vs. Panamá – Toronto Stadium – 20:00 horas — Grupo G

Sábado, 20 de junio 2026 – Fecha 2 – Ghana vs. Uzbekistán – GEODIS Park – 17:00 horas — Grupo G

Miércoles, 24 de junio 2026 – Fecha 3 – Ghana vs. Alemania – Bank of America Stadium – 20:00 horas — Grupo G