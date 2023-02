Jugador pasa Zelda: Breath of the Wild con ojos vendados

Como parte de un evento benéfico en Europa, la presentación de personajes virtuosos en el mundo de los videojuegos se dieron cita en el ESA Invierno 2023, con el objetivo principal de recaudar fondos para nuestro socio benéfico Alzheimerfonden, Bubzia consiguió terminar el Zelda: Breath of the Wild con ojos vendados.

90 minutos le bastaron al jugador de origen francés para demostrar sus habilidades mentales y estratégicas con los videojuegos con las que superó su propia marca con 11 minutos de ventaja, finalizando el The Legend of Zelda: Breath of the Wilden 1:26:36 en el maratón que terminará el próximo 25 de febrero.

El también streamer transmitió en vivo el video recuento de su hazaña, donde podemos observar otra de la grandes actuaciones del speedrunner para apoyar a la Organización Sueca sin fines de lucro que ayuda a la investigación y tratamiento de pacientes de Alzheimer.

No es la primera vez que Buzia se vuelve protagonista de eventos dedicados al ejercicio mental, pues consiguió terminar el Super Mario 64 con los ojos vendados y logrando 70 estrellas hasta vencer a Bowser en el enfrentamiento final en 1:49:59 en el Summer Games Done Quick.

Los speedrunners, la forma rápida de pasar los juegos

Si bien muchos fanáticos de los videojuegos pueden tener dificultad para pasar las diferente misiones presentadas a lo largo de un título para así completarlo, existe una categoría de jugadores profesionales que echan mano de su habilidad mental para memorizar los mapas presentados y terminarlos en una menor cantidad de tiempo a lo acostumbrado.

La dificultad aumenta en diferentes prácticas en eventos destinados para reunir a speedrunners de otras partes del mundo, donde se le venda los ojos a los jugadores y así descifrar los niveles presentados.