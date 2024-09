Este jugador pudo cambiar el destino de Javier Aguirre

El ex seleccionado mexicano, Melvin Brown, no ha dudado en expresar su frustración por haber quedado afuera del equipo titular que enfrentó a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002. En una entrevista para TV Azteca , el defensor central aseguró que su inclusión en el once inicial habría significado la victoria del combinado azteca y la clasificación a cuartos de final.

Brown, quien en ese entonces militaba en Cruz Azul y era considerado uno de los defensas más prometedores del futbol mexicano, argumentó que su preparación física y mental estaban por encima del resto de sus compañeros. “Veníamos de jugar la Copa Libertadores, habíamos jugado contra el Real Madrid y lo habíamos hecho bastante bien”, recordó.

Brown habría cambiado la historia para siempre

El zaguero central señaló que su ausencia en el equipo titular se debió a la preferencia del técnico Javier Aguirre por otros jugadores, como Rafael Márquez y Manuel Vidrio “Javier se la jugó con Rafa Márquez, que no le podía competir la verdad, estaba en otro nivel. Estaba Chava Carmona que jugaba bastante bien y prefirió jugar con Vidrio que lo conocía de Pachuca y por eso es que no tengo minutos”, lamentó.

Brown aseguró que su inclusión en el equipo hubiera sido determinante para detener el poder ofensivo de la selección estadounidense, encabezado por Landon Donovan. “Si yo hubiera jugado contra Estados Unidos hubiéramos ganado, no nos hubieran metido goles, yo hubiera parado a Donovan y a todos ellos porque estaba muy bien preparado”, afirmó.

Las decisiones de Aguirre, en el foco de la tormenta

Las declaraciones de Melvin Brown han reactivado el debate sobre las decisiones de Javier Aguirre en aquel mundial, donde México tuvo una destacada participación en la fase de grupos, con victorias ante Croacia y Ecuador, y un empate contra Italia, pero se quedó a las puertas de los cuartos de final. La afición mexicana siempre recordará con dolor aquella derrota ante Estados Unidos.

