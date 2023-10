El jugador por el que Nacho Ambriz se deshizo en elogios tras ganarle a Querétaro

Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 3-1 a los Gallos Blancos de Querétaro antes de que la Liga BBVA MX pare por la fecha FIFA del mes de octubre, la figura del encuentro fue el delantero mexicano Edgar López, ya que marcó un doblete con el cual los Choriceros llegaron a los 18 puntos.

El “Gacelo” ha sido clave en los últimos encuentros del “Chorizo Power”, ya que sus goles se han convertido en 3 unidades para Nacho Ambriz, ya que anotó el único gol del Toluca en el empate 1-1 contra las Chivas y los dos en contra de los Gallos Blancos.

“Soportó la banca, soportó que no tenía los minutos que él quería tener. El jugador te calla la boca o te hace dudar cuando tiene este tipo de actuaciones, de tres mete dos y eso es importante para él. Creo que dentro de que el equipo hoy creció mucho en lo colectivo y es el compromiso que necesitábamos para ganar este partido”, analizó Nacho Ambriz con relación al rol que ha tenido Iván “Gacelo” López durante el Apertura 2023.

Nacho Ambriz contento con el llamado de Marcel Ruiz

Tras el partido de la jornada 12 en contra del Querétaro Marcel Ruiz se concentrará con la Selección Mexicana mayor por segunda ocasión en su carrera y primera bajo las órdenes de Jaime Lozano, pero antes de viajar Nacho Ambriz admitió haberle dado recomendaciones para tener éxito con el combinado azteca.

“Es producto de su trabajo. Se ha preparado para ser titular aquí en Toluca, ya es un referente del equipo por ese peso que tiene dentro de la cancha tanto a la ofensiva como a la defensiva; para darle mucho ritmo a lo que nosotros pretendemos y después, espero que no sea. Por ahí alguna vez que a mí me llamaron a Selección, me dijo Raúl Arias “llegar a la selección es fácil, sostenerte es lo más difícil. Espero que no vayas solo a cubrir una lista, ve para quedarte”, son palabras que yo tengo que hacerle saber a Marce y espero que sea la primera de muchas convocatorias para Marce”, comentó Nacho Ambriz sobre el llamado de Marcel Ruiz a la Selección Mexicana.

