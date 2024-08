El jugador que rechazó a Juan Reynoso y regresar a Cruz Azul tras la novena

Cruz Azul ya piensa en su regreso al Apertura 2024 luego de quedar eliminado en la ronda de Octavos de Final de la Leagues Cup, uno de los que era uno de sus objetivos; sin embargo, ya trabajan e cara al partido frente a Querétaro el próximo fin de semana.

Antes de su regreso en el actual Apertura 2024, se dio a conocer que tras el último título de Cruz Azul en el pasado Clausura 2021, hubo un canterano de la Máquina que actualmente está consolidado en primera división que no quiso permanecer en el conjunto celeste a pesar de la petición del entonces entrenador Juan Reynoso para que siguiera en la Noria.

A través de una entrevista en un podcast con el ex futbolista de Cruz Azul, Yosgarth Gutiérrez, platicó con otro ex guardameta de la Máquina, Guillermo Allison quien le confesó que el estratega peruano Juan Reynoso le solicitó quedarse tras conseguir la novena; sin embargo, Allison prefirió quedarse en la Liga de Expansión con el cuadro del Celaya para sumar más minutos y jugar todos los fines de semana.

“Yo me tenía que presentar en Cruz Azul, porque a mí me faltaba un año de contrato. Entonces llego a entrenar a Cruz Azul y estaba Juan Reynoso dirigiendo y me dice: ‘quiero que te quedes, están las rotaciones, vas a jugar, no te aseguro que vas a jugar todo, pero sí de vez en cuando”, mencionó Guillermo Allison.

Por ahora en la Máquina de Cruz Azul se preparan en la capital para su regreso a la actividad el próximo fin de semana, en especifico el viernes 23 de agosto justo cuando visite a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora.

