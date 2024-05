Jugador de Santos revela detalles de la SORPRENDENTE pretemporada que tendrán con Nacho Ambriz

Los Guerreros de Santos Laguna fueron el primer equipo en iniciar su pretemporada de cara al Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, debido a que buscan darle vuelta a la página en relación al mal torneo que tuvieron en el Clausura 2024.

Será el primer semestre que arranque bajo las riendas de Nacho Ambriz, por lo que se espera que sufran de una transformación en el terreno de juego; ya que el antiguo ex seleccionado nacional es uno de los estrategas más aclamados del futbol mexicano.

“Muy importante, es una pretemporada que yo creo que nadie ha hecho de dos meses, casi siempre es un mes nada más de pretemporada entonces ocho semanas va a ser importante en lo físico y agarrar una buena idea del equipo. Vamos a tener dos semanas allá (Monterrey), vamos a estar entrenando triples y dobles sesiones, yo creo que va a ser una semana muy fuerte pero estas semanas son las que más te ayuda”, comentó Salvador Mariscal mediocampista de Santos que ha cobrado protagonismo en los últimos torneos.

¿Cuánto tiempo durará la pretemporada de Santos para el Apertura 2024?

La pretemporada del combinado de Santos será de ocho semanas, las cuales serán en mayo, junio y julio, aunado a que de dicho periodo estarán dos semanas completas a las afueras de Monterrey en una concentración.

“Siempre con competencia, la verdad es que la competencia aquí es muy fuerte, pero es muy sana, tenemos buena relación todos, te sirve mucho para mejorar. Yo quiero ganarme titularidad y jugar los más minutos que se pueda, empezar a ser un líder y un referente en el club. Me siento orgulloso, yo que he sido parte (de las fuerzas básicas de Santos Laguna) y ver a todos mis compañeros con los que he estado abajo, la verdad da gusto, ver a todos ahí, ojalá a todos nos pueda ir bien y que cada uno aparte lo que pueda para el equipo”, añadió Chava Mariscal en relación a la competencia interna que tendrá en el medio campo.

