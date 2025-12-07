Jugador salió de la cárcel y fue campeón en Brasil; esta es la historia del ex preso

Las historias detrás del futbol tienen de todo, pero en ocasiones algunas de ellas son difíciles de creer. En este caso, muchos se encontraron con la narrativa de Yuri Carvalho da Silva, quien hace unos meses se encontraba encarcelado. Sin embargo, tras cumplir su proceso penal, volvió a las actividades futbolísticas para soñar con salir campeón en el Campeonato Carioca de Brasil. Estos son los detalles.

¿Quién es este jugador en Brasil que fue puesto en libertad recientemente?

Las redes sociales se convirtieron en una máquina de memes durante los días pasados, pues Yuri Carvalho jugó unos minutos en la final de ida donde su equipo disputó la final del Campeonato Carioca. Hasta ahí todo se lee normal, sin embargo lo que hizo escandaloso el ingreso de este hombre, es que jugó con una tobillera electrónica que le tiene checado 24/7… pues es parte de su plan para reinserción a la sociedad.

El hombre a quien describen como un revulsivo que entra en segundas partes de los partidos del Goytacaz, fue detenido en 2018 por tráfico de drogas. Con esto, se hizo acreedor a pasar los últimos siete años de su vida en la Casa de Custodia Dalton Crespo de Castro. Pero justamente en mayo del presente 2025, se ganó el derecho a reintegrarse bajo control a su libertad, con una clara advertencia de recaer en sus delitos.

Por ello, su imagen al entrar de cambio le dio la vuelta al mundo, pues fue sumamente curioso ver una bola en el tobillo, lo cual se confirmó como el aparato que la justicia brasileña usa para tenerlo bajo un área geográfica específica… la cual no puede sobrepasar.

¿No es antirreglamentario que este futbolista de Brasil use dicho aparato para jugar?

Aunque en varios sitios web o perfiles en redes sociales indicaron que sí, trabajos periodísticos más serios como los hechos por Infobae, indican que no hay alguna reglamentación clara o conocida para indicar que este hombre esté incurriendo en un ámbito de reglas dentro del circuito brasileño. Sin embargo, la Federación de Futbol del Estado de Río de Janeiro estudiará el caso para saber si no hay problema en ese rubro.

Ante eso, el equipo se coronó en la vuelta al vencer 4-1 (5-2) al Macaé. Por ello, la historia de este hombre probablemente tenga más para contar.