David Medrano revela las novedades y los no considerados que tendrá la convocatoria de México vs Jamaica

Este miércoles 4 de noviembre del 2026, David Medrano reveló en sus redes sociales las novedades y los no considerados que tendrá Rafel Márquez en su convocatoria para los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf entre México vs Jamaica.

"HABRÁ NOVEDADES

En las próximas horas Rafa Márquez dará a conocer la lista para enfrentar a Jamaica y habrá novedades con relación a la anterior convocatoria".

Las novedad en la convocatoria de México de acuerdo con David Medrano

Dentro de las novedades que considera Medrano se encuentra:



Julián Quiñones

Armando León

Rodrigo Huescas

César Montes

HABRÁ NOVEDADES En las próximas horas Rafa Márquez dará a conocer la lista para enfrentar a Jamaica y habrá novedades con relación a la anterior convocatoria. https://t.co/Dyo2eT2kQB — david medrano felix (@medranoazteca) November 4, 2026

Quiñones se perdió la primera convocatoria al sufrir una lesión que lo dejó fuera de las canchas, pero al estar recuperado, Rafa lo llamaría. En el caso de Armando León, es un delantero mexicano que se encuentra rompiendola en el NK Osijek, club de la Liga Croata de Fútbol.

En el caso de Huescas volvería tras una fuerte lesión que lo dejó fuera de las canchas por más de nueve meses y lo dejó sin posibilidades de ir al Mundial 2026. Por último César Montes, recuperado de su lesión volvería con México.

Los jugadores que no serían convocados por México

Por otra parte, los jugadores que no serían convocados serían:



Edson Álvarez

Luis Chávez

Germán Berterame

Chucky Lozano

De igual forma, Medrano confirmó que Jorge Ruvalcaba no sería convocado a pesar de que corría el rumor de que la Selección ya habría contactado a su equipo.

Se espera que este jueves 5 de noviembre del 2026, den a conocer la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf 2026-27

