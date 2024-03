Los jugadores del Bayern Munich que saldrían gratis en 2025

El Bayern Munich está en serios problemas de cara a la próxima temporada. Siete futbolistas, entre ellos cinco referentes como Thomas Muller terminan contrato la próxima temporada y el cuadro bávaro de no alcanzar un acuerdo de renovación podría ver salir gratis a los futbolistas como agentes libres.

Alphonso Davies es el jugador en la mira del gigante bávaro, el Real Madrid tiene interés concreto por el lateral canadiense y prácticamente tiene la situación controlada. Una posibilidad es que el próximo mercado de fichajes (verano 2024) el Munich lo de ‘barato’ para no perder tanto dinero y la otra es el que el club merengue se espere un año y lo fiche como agente libre.

Por otro lado, Manuel Neuer, Thomas Muller, Leroy Sané, Sven Ulreich y Eric Dier están en la misma situación. Los dos primeros son auténticos referentes de la institución bávara y podría no haber problema en acordar una extensión de contrato en los próximos meses.

El caso de Leroy Sané es un poco más serio, el ex jugador del Manchester City fue comprado en 49 millones de euros en 2020 por el Bayern y no ha sido lo esperado en la Bundesliga. De hecho, se habló de un fuerte distanciamiento con Thomas Tuchel y no vería con malos ojos una posible salida de suelo alemán de vuelta a la Premier League de Inglaterra.

Finalmente, el tema con Eric Dier es más simple. El ex jugador de los Spurs firmó por un año y dependiendo de su desempeño se le extiende una temporada más. Con Sven Ulreich la edad es un factor (35) y un retiro podría avecinarse el próximo año.

