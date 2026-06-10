Corea del Sur es el segundo rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, duelo que se disputará el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, ciudad donde estableció su sede. Por lo anterior, el país asiático entrena en las recién remodeladas instalaciones de Chivas con un gimnasio de primer nivel, e incluso sus jugadores ya opinaron sobre éstas.

La selección hizo una dinámica con sus seleccionados, a los cuales les preguntaron sobre las instalaciones de Verde Valle y sus respuestas sorprendieron a todos, pues quedaron maravillados por el centro de entrenamiento del Guadalajara, que le cerró la puerta a un canterano del Atlas, pese a que es uno de los jugadores más buscados de la Liga BBVA MX.

Jugadores de Corea del Sur opinaron esto sobre las instalaciones de Chivas: entrenan en Verde Valle|@thekfa

“El gimnasio de pesas parece ser realmente el mejor”, “El campo de entrenamiento también está muy bien preparado, parece que lo han organizado todo muy bien y me gusta mucho” y “Apenas vengo llegando, me sorprendió que incluso el vestuario esté decorado” fueron algunas de las respuestas de los coreanos. Pero no solo ellos hablaron maravillas de las instalaciones, también sus aficionados en las redes sociales.

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Los duelos de Corea del Sur en el Mundial 2026

Los coreanos disputarán sus duelos de fase de grupos en territorio mexicano. Por ello, establecieron su campamento en las instalaciones de Chivas, ciudad en la que afrontarán 2 de los 3 encuentros en el Estadio Guadalajara



Corea del Sur vs. Chequia – jueves 11 de junio

vs. Chequia – jueves 11 de junio México vs . Corea del Sur – jueves 18 de junio

– jueves 18 de junio Sudáfrica vs. Corea del Sur – miércoles 24 de junio.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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