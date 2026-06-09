Es uno de los jugadores más buscados, pero Chivas le dijo que NO al canterano del Atlas

Chivas comienza a abrir el panorama y pensar en los posibles refuerzos para conformar un plantel competitivo para el Apertura 2026. Por ello, en recientes días surgió un rumor de que un canterano del Atlas era seguido muy de cerca por la directiva, aunque ello fue descartado, pese a que es uno de los jugadores más buscados de la Liga BBVA MX, la cual vivió un total de 27 debuts durante el Clausura 2026.

De acuerdo con Juan Luis Cárdenas, mejor conocido como Jon Barbon, Alejandro Gómez no está en la órbita del Rebaño, pese a los rumores que surgieron recientemente. Lo anterior, ya que la prioridad tanto de la directiva como del cuerpo técnico es cubrir otras zonas del campo y no la zaga defensiva, pues es donde se tiene mayores variantes. Prueba de ello, es que Diego Ochoa fuera mandado a préstamo a Necaxa en lugar de conservarlo.

Alejandro Gómez es el jugador que por el momento Chivas no busca.|Xolos

¿Quién es Alejandro Gómez, jugador al que Chivas le dijo NO?

Gómez es un jugador de 24 años que se desempeña como defensa central. Desde enero de 2024 pertenece a Xolos de Tijuana, aunque inició su carrera en las Fuerzas Básicas del Atlas, el rival de ciudad de Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:



El que el nacido en Sonora sea canterano de los rojinegros puede influir en la toma de decisiones de un posible fichaje con Chivas, debido a la rivalidad deportiva que existe entre los 2 equipos de Guadalajara, Jalisco. No obstante, hay registros de futbolistas que han pasado directamente de un equipo a otro equipo.

https://x.com/jonbarbon/status/2064144408488878536?s=20

Los jugadores que han pasado de Chivas a Atlas y viceversa

Chivas a Atlas



Omar "N": Canterano de Chivas que se fue a jugar al Atlas, para después volver al equipo de sus amores.

Fernando Quirarte: Fue capitán y campeón con Chivas, pero más tarde se uniría al Atlas

Ignacio Calderón: El arquero legendario del Campeonísimo terminó su carrera en los rojinegros.

Atlas a Chivas

