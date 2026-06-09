VIDEO: Así quedaron los nuevos vestidores y el gimnasio de Chivas en Verde Valle

Mientras los aficionados rojiblancos prestan atención a lo que ocurre entre Santi Gimenez y la Hormiga González, recientemente se dio a conocer una muy buena noticia para las Chivas. Pues Corea del Sur se entrena en las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara y mostraron imágenes. El video trascendido refleja los hermosos vestidores y el gimnasio.

Aunque las Chivas piensan en los refuerzos, el Guadalajara contará con instalaciones de primer nivel mundial. Un video compartido por la selección de la República de Corea reveló la impresionante remodelación de los vestidores y el gimnasio en Verde Valle, un espacio completamente modernizado que quedará como un legado directo para el Rebaño Sagrado.

Así son las instalaciones de Verde Valle que Chivas disfrutará tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

El proyecto, que tardó meses en desarrollarse bajo la gestión de la directiva rojiblanca, destaca especialmente por un innovador gimnasio diseñado en forma de domo que ya ha cautivado a los futbolistas. Esta infraestructura de vanguardia busca colocar al club tapatío a la par de los gigantes del futbol europeo.

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Tras conocerse el video, quien habló al respecto fue Amaury Vergara. “Trabajamos durante varios meses para que Verde Valle estuviera a la altura de las mejores instalaciones del mundo, por eso celebro que Corea del Sur se sienta como en casa. Este es un legado que se queda para nuestras Chivas”, expresó el presidente del Guadalajara.

La selección de Korea reveló un video en el que se pueden ver como quedaron los vestidores, pero sobretodo el GIMNASIO en Verde Valle que después utilizarán las @Chivas.



Y es que el gimnasio que es una especie de domo, es lo que parece más les gustó a los jugadores. https://t.co/wHrhSsyLi5 pic.twitter.com/Q2KvPW8Qs0 — Omar Pérez Campos / Juego Limpio (@omardepor) June 9, 2026

Las claves de la renovación de Chivas en Verde Valle

Está claro que, para ser aprobado por FIFA, las instalaciones debieron ser de estándar internacional, por lo que Chivas contará con un lugar espectacular para entrenar luego de que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las claves de este cambio son las siguientes:

Gimnasio de última generación: La estructura tipo domo se convirtió en la joya de la corona de la remodelación, equipada para el alto rendimiento.

La estructura tipo domo se convirtió en la joya de la corona de la remodelación, equipada para el alto rendimiento. Vestidores modernizados: Áreas completamente renovadas para la comodidad y privacidad del plantel rojiblanco.

Áreas completamente renovadas para la comodidad y privacidad del plantel rojiblanco. Legado mundialista: Infraestructura que cumple con estándares internacionales y que Chivas aprovechará de forma permanente para el desarrollo de sus jugadores.