¡Regreso inesperado! Los jugadores que Cruz Azul convocó para enfrentar a Pumas

Este sábado 30 de marzo del 2024, continúa la actividad de la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los tres encuentros que se disputan son: Rayados vs Chivas, Pachuca vs Toluca y Pumas vs Cruz Azul.

El más llamativo y encargado de cerrar con la actividad del día es el de Pumas vs Cruz Azul que se disputará en el Estadio CU en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

El juego representa una gran rivalidad que Cruz Azul ha logrado dominar desde hace varios años pues se han enfrentado en 75 ocasiones desde 1996, la máquina ha logrado ganar 33 encuentros, empatar 23 veces y Pumas ha ganado en 19 ocasiones.

Así vive su suplencia Néstor Araujo en el Club América

Te puede interesar: Baja de Messi provoca descuento en boletos para Inter Miami vs Rayados

Pumas llega con una mala racha pues no han logrado ganar desde la jornada 7 que fue el pasado 18 de febrero cuando venció a Santos 3-0. Se encuentran en el lugar once de la tabla con 16 puntos conseguidos tras ganar cuatro partidos, empatar cuatro y perder cuatro.





Por otra parte, la Máquina llega en quinto lugar con 22 puntos tras ganar siete encuentros, empatar uno y perder cuatro. El equipo celeste sabe que es importante ganar esta noche para seguir en la contienda por los primeros lugares de la competencia.

La convocatoria de Cruz Azul vs Pumas

Para el encuentro tan importante, Cruz Azul logró recuperar a un jugador que ha sido clave en el parado táctico de Martín Anselmi y convocó a los siguientes jugadores:

Porteros

#23 Kevin Mier

#30 Andrés Gudiño





Defensas

#3 Carlos Salcedo

#4 Willer Ditta

#13 Camilo Cándido

#26 Carlos Vargas

#33 Gonzalo Piovi

#191 Raymundo Rubio

Todo lo que necesitas saber del partido de esta noche, ante Pumas. ⬇️https://t.co/6UAAuURKO5 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 30, 2024

Medios

#6 Erick Lira

#8 Lorenzo Faravelli

#14 Alexis Gutiérrez

#15 Ignacio Rivero

#18 Rodrigo Huescas

#19 Carlos Rodríguez

#194 Amaury Morales

#200 Jorge García

Delanteros

#7 Uriel Antuna

#9 Ángel Sepúlveda

#29 Rodolfo Rotondi

#210 Bryan Gamboa

#268 Mateo Levy

Resumen: Puebla 2-3 Tigres | Jornada 13, Clausura 2024

Te puede interesar: Tigres y América con el ánimo a tope para los Cuartos de Final de la Champions Cup