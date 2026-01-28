Tienen doble nacionalidad, pero eligieron jugar en México y la MLS envió una indirecta de “ardidos”

En Estados Unidos hay disconformidad por haber perdido a dos talentos interesantes a manos de México: Brian Gutiérrez y Obed Vargas. Ambos futbolistas tuvieron actividad con la Selección Mexicana durante la gira de amistosos frente a Panamá y Bolivia , que terminó con un saldo perfecto de dos victorias para los dirigidos por Javier Aguirre. Sin embargo, la MLS aprovechó la presencia de ambos futbolistas para lanzar un mensaje contundente.

A través de sus redes sociales, la Liga de Estados Unidos remarcó que tanto Gutiérrez como Vargas se formaron como futbolistas en la MLS, dando a entender que gracias a ellos, hoy destacan con la camiseta de México. Este mensaje encendió la polémica en redes sociales, avivando aún más la histórica rivalidad que existe entre la Selección Mexicana y el país de las Barras y las Estrellas .

MLS presumió de haber formado a Obed Vargas y Brian Gutiérrez|Crédito: MLS / X

Algunos usuarios mexicanos denominaron a los estadounidenses “ardidos” por no tener a dichos jugadores en su plantel oficial. Otros señalaron que, a pesar de que Gutiérrez y Vargas se formaron en la MLS, prefirieron elegir a México sobre Estados Unidos de todas formas. La publicación en X sobrepasó las 2 mil interacciones, donde alrededor de 100 de ellas fueron exclusivamente comentarios.

Built by MLS pic.twitter.com/EvTStN2Mdb — Major League Soccer (@MLS) January 27, 2026

Figuras mexicanas formadas en la MLS

Es un hecho que ambos futbolistas han realizado toda su carrera en Estados Unidos. Por el lado de Gutiérrez, quien tiene apenas 22 años de edad, se formó en la academia del Chicago Fire desde los 11 años. Debutó como profesional en el año 2020 y, desde ese entonces, jugó 164 partidos con el club estadounidense y marcó 21 goles y repartió 25 asistencias jugando como volante ofensivo. Hoy forma parte de las Chivas de Guadalajara.

Por otra parte, Obed Vargas también realizó toda su carrera en suelo norteamericano. Desde pequeño se unió a la academia de Seattle Sounders y, a la edad de 19 años, ya contaba con más de 100 partidos jugados en Primera División. A lo largo de estos años, el mediocampista defensivo jugó un total de 130 partidos, consiguiendo marcar 8 goles y repartir 11 asistencias. Hoy sigue formando parte de Seattle, pero es buscado por equipos de Europa.

¿Por qué Gutiérrez y Vargas pueden representar a México?

Gutiérrez nació en Berwyn, Illinois, y desde pequeño formó parte de los procesos juveniles de la selección de Estados Unidos. Incluso, en enero de 2025, el jugador de Chivas debutó con la mayor de EE. UU. en una serie de amistosos fuera de la fecha FIFA. Sin embargo, su ascendencia mexicana gracias a ambos padres (son de Jalisco) le permitió representar a México desde enero de 2026.

Vargas nació en Anchorage, Alaska, y al igual que Gutiérrez, realizó los procesos juveniles con la selección estadounidense. Su ascendencia es mexicana, pues su padre jugó en la cantera del Atlético Morelia, aunque no hay datos concretos de su madre. A principios de octubre de 2024, el mediocampista efectuó el cambio único otorgado por FIFA y ese mismo mes recibió su primera convocatoria para representar al combinado azteca.