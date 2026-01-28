Los 2 grandes aciertos de Javier Aguirre en los amistosos de México que pocos notaron

La Selección Nacional de México viene de ganarle a Panamá y Bolivia, ambos por 1-0 como resultado final y demostró una mejoría en varios sectores del campo de juego. Pero algo que llamó la atención más que cualquier otra cosa fueron los dos aciertos de Javier Aguirre en la convocatoria para estos dos encuentros disputados sin jugadores europeos en este enero.

Mientras que la IA predice quiénes serán realmente los convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el Vasco Aguirre sigue probando jugadores para la Selección Mexicana, pensando en armar la lista de 26 jugadores que representan al combinado tricolor en la justa internacional. La inclusión de Obed Vargas y Brian Gutiérrez fue un acierto en todo sentido.

Obed Vargas, el joven que se convirtió en mexicano para siempre

Obed Vargas habló sobre sus enfrentamientos con Lionel Messi en la MLS|MexSport

Para muchos aficionados y especialistas, la convocatoria de estos dos jugadores con doble nacionalidad (estadounidense y mexicana) ha sido un acierto total. En primer lugar, porque Obed Vargas se destaca en el Seattle Sounders de la MLS y su citación lo asegura como jugador de la Selección Nacional de México de manera definitiva.

TE PUEDE INTERESAR:



Con apenas 20 años de edad, el mediocentro valuado en 8 millones de euros (según Transfermarkt) es uno de los futbolistas con mayor futuro en el exterior. Se dice que en el corto plazo podría pasar a jugar en algún equipo de Europa. Su participación en el Mundial podría ser clave. Hay que ver si el Vasco Aguirre lo vuelve a convocar.

Brian Gutiérrez parece encaminado a jugar solo para México

|X: Chivas

Si bien es diferente al caso de Obed Vargas, Brian Gutiérrez también parece encaminado a jugar definitivamente para México. Por cuestiones reglamentarias, el volante de 22 años aún podría irse con la USMNT (selección de los Estados Unidos). No obstante, parece que esta citación de Javier Aguirre lo ha convencido de jugar para México.

Algo que haría que Gutiérrez juegue para el combinado tricolor es que está en las Chivas de Guadalajara. El futbolista del Rebaño Sagrado también podría tener futuro europeo si continúa con su crecimiento de la mano de Gabriel Milito y el profe Aguirre.