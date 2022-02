Jugadores de El Salvador no se presentarán al partido contra Canadá

El último partido de la primera Fecha FIFA del año, no terminará nada bien dentro del Octagonal Final de la CONCACAF. Los futbolistad de El Salvador dieron a conocer que no se presentarán al partido frente a Canadá.

Canadá estaba buscando sumar tres puntos vitales rumbo a la clasificación a Qatar 2022. Sin embargo, no habrá duelo en El Salvador y los futbolistas de “La Selecta”, dieron a conocer sus razones.

El Salvador 0-2 México | Resumen | Octagonal Final Rumbo a Qatar 2022

El Salvador no jugará contra Canadá

Mediante un comunicado, los futbolistas de la Selección expresaron el por qué no jugarán el partido contra Canadá. A ellos le habían prometido un bono por disputar el Octagonal Final de la CONCACAF, rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, los directivos han decidido no pagar esa suma porque “para ellos ya no hay poisibilidades” de clasificar al Mundial.

“Se nos ha faltado al respeto como profesionales y personas. Esta mañana, el presidente Hugo Carrillo y el Comité escogieron el peor momento para distraernos, y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frío que nosotros compramos en Columbus. Ocupando esto como distracción para posteriormente decir que no cumplirían con el acuerdo de premios acordados en septiembre cuando inició el Octagonal. Mencionando que aunque existen posibilidades matemáticas, para ellos ya no se tienen posibilidades reales”, dice el comunicado.





Los futbolistas de la Selección de El Salvador 🇸🇻 anuncian que no saldrán a jugar contra Canadá 🇨🇦 en su partido de Eliminatoria de la Concacaf ⚽️ pic.twitter.com/dLi9mYHa3q — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) February 2, 2022

Es por eso que han decidido no presentarse al partido contra Canadá y así sentar un precedente. De igual manera, hicieron un llamado al presidente de la Federación para que tome cartas en el asunto.

De lado de la CONCACAF no ha habido un anuncio oficial. No se sabe si se le dará por perdido el partido a El Salvador, aunque habrá qué esperar si hay una reprogramación del encuentro.

