Jugadores de antaño analizan que falta en el club América

El América está pasando por momentos oscuros, ya que la última vez que fue campeón fue hace cinco años, vienen de fracasar en la Leagues Cup y en laLiga BBVA MX están lejos de su mejor versión en este arranque de Apertura 2023.

Para Azteca Deportes diferentes líderes de antaño opinaron acerca de las razones de esta crisis de resultados en las Águilas en los últimos años.

Entre ellos se encuentra Pavel Pardo, quien fue campeón con América en 2002 y 2005, una voz autorizada que atribuye la crisis azulcrema a la falta de arraigo en la institución con algún nuevo héroe americanista.

“Muchas veces te encuentras con una base, yo duré 10 años en el club, Duilio Davino más de 10 años, igual otros más, entonces generas una identidad con estos jugadores, con una estructura, una columna vertebral”, indicó al respecto el ex jugador.

Por su parte Aquivaldo Mosquera, quien levantó el título en 2013 con los azulcremas y a quien en su momento le dijeron ‘Capitán de agua’ piensa que no hay quien enseñe a las nuevas generaciones sobre lo que representa el club.

“En el América hay buenos jugadores, pero no se les ha dado las cosas últimamente, pero bien manejados, teniendo gente que les duela el escudo, porque no es una institución que sea fácil jugar y pierdes el piso muy fácil”, apuntó el ex defensa colombiano.

Sambueza y Vuoso, bajaron un mensaje a los futbolistas del América

El inquebrantable Rubens Sambueza, quien fue campeón con América en 2013 y 2014, aunque criticado por su forma de ser, asegura que lo que puede afectar actualmente son las redes sociales.

“El tema de los celulares, las distracciones dentro y fuera de la cancha son las que a veces te llevan a cometer errores tontos, eso sí ha cambiado en los jóvenes que se distraen rápido con estas cosas y que no se enfocan bien en lo que quieren”, indicó el argentino.

Finalmente para Matías Vuoso, quien si bien no fue campeón con América, su liderazgo en el terreno de juego siempre se demostró y con Santos fue campeón en 2008, piensa que en el equipo falta el clásico antagonista dentro de la plantilla.

“Sí le hace falta alguien de personalidad que pueda ser el líder, es que a veces no está mal ser el malo, que habla con el árbitro, el que tiene una voz de mando”, comentó al respecto el ex delantero argentino.

Son varios puntos de vista de jugadores que portaron la playera azulcrema, pero a final de cuentas todo se resume a que falta un liderazgo que marque el rumbo para volver a llevar a las Aguilas a conseguir títulos.