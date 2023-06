Los jugadores extranjeros que tendrá Cruz Azul para el Apertura 2023

El conjunto de Cruz Azul ya tendría definido los jugadores extranjeros que podrán disputar el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup. La Directiva Celeste trabajó de manera intensa para poder tener refuerzos y liberar las plazas necesarias.

La Máquina registra un total de once salidas previo al arranque del Apertura 2023, los cuales son: Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, José Martínez, Jaiber Jiménez, Ramiro Funes Mori, Julio César Domínguez, Rafael Baca, Ramiro Carrera, Jordan Silva y Jesús Corona. Aún se espera que pueda salir un jugador más.

Ante tanta salida, Cruz Azul ha traído nuevos refuerzos para poder competir en ambas competencias que disputará. Por el momento, Moisés Vieira, Diber Cambindo y Carlos Salcedo son los únicos que han sido confirmados por el club. Aún falta que el equipo haga oficial la llegada de Kevin Castaño y de Willer Ditta. La directiva aún espera que puedan traer dos refuerzo más para completar la plantilla.

Gol de Luis Chávez: México 4-0 Honduras | Copa Oro 2023

Te puede interesar: Cruz Azul ya tendría su quinto refuerzo para el Apertura 2023

Los extranjeros que tendrá Cruz Azul

Con los refuerzos de Cruz Azul, el equipo tiene 10 jugadores extranjeros en el plantel aunque para el Apertura 2023, bajó el número de jugadores no formados en México que pueden registrar y solamente pueden tener a nueve. Mientras que dentro del terreno de juego, solo pueden estar siete y ya no ocho como en el Clausura 2023.

Los jugadores extranjeros en Cruz Azul de cara al próximo torneo son: el paraguayo Juan Escobar, el uruguayo José Ignacio Rivero, los argentinos Carlos Rotondi y Augusto Lotti, el colombian Diber Cambindo, el brasileño Moisés Vieira, el uruguayo Cristian Tabó y el chileno Iván Morales. Faltan por confirmar el fichaje de Willer Ditta y Kevin Castaño, pero serían los dos refuerzos que completan la lista.

Aunque, Iván no entra en planes de Ferretti y si no sale del equipo para el Apertura 2023, no sería registrado con el primer equipo.

Te puede interesar: Equipo de la Serie A tendría interés en reforzarse con jugador de Cruz Azul