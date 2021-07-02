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Fútbol

Los Protagonistas y los jugadores que faltan en la lista de Copa Oro

Luego de que Gerardo Martino diera a conocer la convocatoria de la Copa Oro, en Los Protagonistas nombraron a quienes hacen falta.

Gerardo Martino

Escrito por: Azteca Deportes

La convocatoria de la Selección Azteca para la Copa Oro levantó más de una polémica. Principalmente por la inclusión de Rogelio Funes Mori y por haber dejado fuera a Javier Hernández, el goleador de la MLS.

'Chicharito' lleva 10 goles en su temporada dentro de la MLS pero no fue suficiente para Gerardo Martino, quien en un principio lo había incluido en la prelista pero terminó dejándolo fuera del torneo.

gerardo martino

El 'Tata' apostará por el delantero de Monterrey para lograr el bicampeonato de la Copa Oro, en una convocatoria que realmente reunió a lo mejor que tiene Martino disponible.

Las obligaciones de la Selección Azteca cambiaron también cuando se dio a conocer la convocatoria de Estados Unidos. El equipo que será local en el torneo dejó fuera a todas sus estrellas e irá con un equipo que muchos han llamado como alternativo.

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¿Quiénes faltan en la convocatoria de México para la Copa Oro?

En Los Protagonistas hicimos un análisis de la convocatoria de México para la Copa Oro. Mientras Gerardo Velázquez de León dijo que estaba perfecta, Álvaro López Sordo y Rafa Ayala sí dieron dos nombres que faltan en esa lista.

El primero en hablar fue López Sordo, quien no dudó en decir que faltó el mejor portero de la última temporada de la Liga MX y para él, ese reconocimiento se lo llevó José de Jesús Corona. El arquero de Cruz Azul tendría que haber estado.

Gerardo Martino

De igual forma, Álvarito dijo que en la convocatoria sobra Efraín Álvarez. Ojo, no porque no tenga nivel para jugar la Copa Oro pero considera que debió haber sido incluido en la lista para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Por su parte Rafa Ayala dijo lo que todos querían escuchar. En la convocatoria de la Copa Oro falta Javier 'Chicharito' Hernández. El momento que vive el delantero mexicano, lo tendría que haber llevado a jugar el torneo continental pero no fue así.

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