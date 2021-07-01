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Fútbol

La convocatoria oficial de la Selección Mexicana para la Copa Oro

Se dio a conocer la lista oficial de la Selección Mexicana de Futbol para la Copa Oro, en donde destacan jugadores como Araujo, Herrera y Funes Mori.

Selección Mexicana Copa Oro 2021 convocatoria.

Escrito por: Azteca Deportes

¡Oficial! Se dio a conocer la lista de los jugadores convocados de la Selección Mexicana de Futbol que participará a partir de julio en la Copa Oro 2021, en donde destaca y se confirma la presencia del delantero Rogelio Funes Mori.

A través de su cuenta oficial, la Selección Azteca dio a conocer a los jugadores que se encargarán de buscar el campeonato en el territorio de Estados Unidos.

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“Por el BI. Ellos son los elegidos por el Profesor Gerardo Martino para disputar la Copa Oro 2021”, informó el Tri.

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En la portería, Guillermo Ochoa no podrá defender los colores de la Selección Mayor como en ocasiones anteriores debido a que disputará los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 bajo el mando de Jaime Lozano.

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La Selección Azteca de Gerardo Martino será guiada por elementos de experiencia como Jonathan Orozco, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Alan Pulido.

Porteros: Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, Alfredo Talavera.

Defensas: Efraín Álvarez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Carlos Salcedo, Gilberto Sepúlveda y Alan Cervantes.

Medios: Jonathan Dos Santos, Jesús Gallardo, Érico Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Efraín Álvarez y Érick Sánchez.

Delanteros: Rogelio Funes Mori, Hirving Lozano, Alan Pulido y Jesús Corona.

Jesús Tecatito Corona Selección Mexicana

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¿Cuándo debuta México en la Copa Oro 2021?

La Selección Mexicana de Gerardo ‘Tata’ Martino iniciará su participación en la Copa Oro 2021 el próximo 10 de julio en punto de las 21:00 horas del centro de México con rival por definirse. Curazao y El Salvador serán sus otros dos rivales dentro de la fase grupos.

Ese partido y toda la actividad Tricolor en la máxima competencia de la CONCACAF podrás disfrutarla completamente en vivo a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

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