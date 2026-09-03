3 jugadores que quedarían fuera del América tras fracaso en la Leagues Cup

El Club América concretó su primer gran fracaso al mando de Guillermo Almada luego de quedar eliminado en la ronda semifinal de la Leagues Cup 2026 luego de caer en la tanda de penales ante Rayados de Monterrey, esto después de que fueran empatados tras ir 2-1 en el marcador.

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Y es que, después de un reñido y entretenido juego en Estados Unidos, finalmente el equipo del norte del país vino de atrás para vencer a la escuadra de Guillermo Almada, quien tras este resultado tendría que hacerse responsable de tomar algunas decisiones importantes en su XI inicial. ¿Cuáles son estas?

¿Qué jugadores saldrían del XI del América tras fracaso en la Leagues Cup?

* Rodolfo Cota: Más allá de la pifia cometida en uno de los goles de Rayados, la realidad es que, con el regreso de Luis Ángel Malagón aproximándose, todo haría indicar que el veterano guardameta volvería a la banca una vez que se consolide el arquero de la Selección Mexicana.

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Sebastián Cáceres: gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día.



Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y por la gran historia que escribimos en conjunto dentro del Club.



Te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos. 🦅 pic.twitter.com/yXnN6jkxj6 — Club América (@ClubAmerica) September 1, 2026

* Erick Sánchez: Muchos aficionados del Club América sostienen que el exjugador del Pachuca no ha demostrado sus verdaderas cualidades en el terreno de juego, por lo que han comenzado a cansarse de verlo constantemente en el XI titular lanzado por Guillermo Almada.

* Henry Martín: La avanzada edad del centro delantero mexicano, así como su poca sincronía con el gol desde hace prácticamente un año, lo alejarían de la alineación titular del América para dar paso a Miguel Borja, elemento colombiano que llegó hace unos días a Coapa con la intención de ser el eje de ataque azulcrema.

¿Cuándo es el siguiente partido del América?

Luego de fracasar una vez más en torneos internacionales, el Club América se verá obligado a disputar el juego por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, el cual se llevará a cabo este fin de semana frente a los Esmeraldas de León para, posteriormente, dar paso al regreso del Apertura 2026.

