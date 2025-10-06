André Jardine revela estado de sus jugadores lesionados

El Club América venció 3-0 a Santos Laguna, por la Jornada 12 del Apertura 2025, un triunfo vital que tiene al equipo, momentáneamente, en la segunda posición de la tabla; sin embargo, el director técnico, André Jardine, tuvo que lidiar con varias alarmas médicas que coparon la atención en su conferencia de prensa post-partido.

El estratega confirmó la naturaleza de algunas molestias que privaron a ciertos jugadores de aparecer o de tener un rendimiento acorde a lo que indica su calidad.

"(Sebastián) Cáceres tiene un hongo, le complica un poco, siente dolor, nada que preocupe. Lo de Maxi fue un golpe en el inicio del partido, (Raúl) Zúñiga es muscular, nos preocupa un poco, te preocupas, pero bien viendo a (Rodrigo) Aguirre, motivado, atento, Brian (Rodríguez) entró muy bien, todos, tenemos banca, elenco, para tener los dos objetivos, debemos confiar en todos y andando juntos todos. Lo de Maxi ya se hace el examen, ojalá no sea grave”, compartió.

Jardine apuesta a la rápida recuperación

A pesar de los contratiempos, el brasileño se mostró optimista sobre el estado general del equipo y el manejo de cargas de cara a un cierre de certamen que se antoja cerrado por el calendario que les espera y la cercanía que existe en cuestión de puntos con respecto a los otros cuatro clubes que compiten por la cima: Toluca, Monterrey, Cruz Azul y Tigres.

“Sí, las sensaciones son buenas, vamos a llegar muy enteros para la recta final, Henry (Martín) está cerca, Jona (Dos Santos) igual, paramos a (Álvaro) Fidalgo, trabajaba con dolor, pudo jugar hoy, pero tendría dolor, sacrificamos este partido, para que resolviera este problema, será importante para él, este dolor que lo limita, sensaciones buenas, lo de Zúñiga puede tardarse, pero estaremos completos”, apuntó.

Y complementó: “Siento que jugadores importantes como Alan (Cervantes), Brian, Chiquito (Sánchez) están subiendo su nivel, el propio Kevin (Álvarez), acercándose a lo que es, lo de la Selección es una señal de que están creciendo, perdemos algunos entrenamientos con ellos, pero ganamos jugadores con confianza, con nivel, va a ser bueno para todos”.

América mostró su poderío

El triunfo sirvió para validar la ventaja que supone poseer un plantel amplio y Jardine hizo alusión directa.

“La importancia de la banca, dar al entrenador este sentimiento de que contamos con todos, están listos, el futbol es un deporte de mucho riesgo, con intensidad, alta intensidad, choques, contactos, es parte del juego, por eso hacemos el elenco que hicimos, la sensación es buena, el mismo nivel, hay secuencia, el que termina jugando es el que va a decidir en el campo, con las chances, es buena la forma de dar rotaciones, moviendo, de esta forma, preparamos a todos para los momentos decisivos”, concluyó.