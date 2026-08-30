Estos son los 3 jugadores más caros en la historia del futbol

El mercado de transferencias en el futbol del viejo continente está más vivo que nunca y, a pesar de que algunas Ligas ya comenzaron, distintos equipos aún pueden sorprender con fichajes bomba como ocurrió hace unos días con el Real Madrid y la llegada de Yan Diomande.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

El conjunto merengue no tuvo problemas en desembolsar alrededor de 162 millones de dólares por hacerse de los servicios del marfileño que destacó en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual sirve de pretexto para recordar a los jugadores más caros en la historia del futbol.

¿Quiénes son los jugadores más caros en la historia del futbol?

Neymar Jr: A pesar de que su traspaso se dio hace nueve años, la llegada de Neymar Jr al PSG procedente del Barcelona sigue siendo el fichaje más caro en la historia del futbol al tener un costo de 257.08 millones de dólares, de acuerdo con lo establecido por el portal La República.

A pesar de que su traspaso se dio hace nueve años, la llegada de Neymar Jr al PSG procedente del Barcelona sigue siendo el fichaje más caro en la historia del al tener un costo de de acuerdo con lo establecido por el portal La República. Kylian Mbappé: Fue el mismo conjunto parisino quien volvió a abrir la cartera para concretar el paso de Donatello proveniente del Mónaco. Y es que, por su edad y sus virtudes en ataque, el PSG no tuvo reparo en gastar alrededor de 208.44 millones de dólares por él.

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Florian Wirtz: Fue hace unos meses cuando el Liverpool sacó la casa por la ventana con la llegada del mediocampista alemán, quien tras destacar en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen fue transferido al grande de la Premier League a cambio de 162.12 millones de dólares.

Barcelona, uno de los equipos que más ha gastado en fichajes bomba

Curiosamente, el Barcelona ha sido uno de los equipos que más dinero ha invertido en distintos jugadores con resultados que no siempre fueron los esperados. Los dos ejemplos más claros de lo anterior son Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, mismos por los cuales los blaugranas pagaron más de 310 millones de dólares en conjunto.