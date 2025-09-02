Los 5 jugadores más valiosos de la Selección Mexicana en esta fecha FIFA

La Selección Mexicana tiene dos compromisos amistosos en esta Fecha FIFA. Javier Aguirre lleva lo mejor que tiene y así se puede ver en su valor en el mercado, según Transfermarkt. Santiago Gimenez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Alexis Vega y Luis Ángel Malagón están dentro del top 5 de mejor valuados. Una de las bajas que más le dolerá a Aguirre es la del Chino Huerta.

México choca ante Japón el próximo sábado 7 de septiembre y ante Corea del Sur el 9 del mismo mes. Ambos partidos se podrán ver por Azteca Deportes. Santi Gimenez es el mejor valuado con 30 millones de euros, le sigue Edson Álvarez con 25 millones de euros, Johan Vásquez con 14 mde, Alexis Vega con 10 mde y Luis Ángel Malagón con 8 mde.

Dentro de este listado aparecería Julián Quiñones, quien no fue convocado por Javier Aguirre. También estaría Julián Araujo, pero “El Vasco” tampoco lo llamó y Luis Chávez está lesionado. Por lo anterior, se colaron Alexis Vega del Toluca y Malagón del América dentro de los futbolistas más caros en la actual convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de septiembre.

La Selección Mexicana no inició de buena manera su concentración

El equipo tricolor no ha tenido buenos días en su concentración por Oakland para encarar su duelo contra Japón. Por el mediodía del lunes se dio a conocer que César Huerta sería baja del conjunto de Javier Aguirre por una lesión muscular que lo aleja de las canchas por unos días.

“César Huerta, jugador del Anderlecht, causa baja de la convocatoria de nuestra Selección por una sobrecarga muscular presentada en su partido vs Union St. Gilloise. Su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional”, se puede leer en el comunicado tras la lesión del delantero que milita en Bélgica.

Por otra parte, le robaron un camión con materiales de trabajo. No hubo violencia ni nada qué lamentar, pero México trabajará un poco más limitado mientras reponen lo robado.