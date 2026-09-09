Estos son los 5 mejores jugadores del Barcelona en el EA Sports FC 27

El EA Sports FC 27 sigue dejando pistas y afirmaciones en torno a lo que será el lanzamiento del videojuego, mismo que está esperado para el próximo 25 de septiembre; es decir, en menos de un mes. Ahora bien, ¿te has preguntado cómo será la media del Barcelona?

Champions League Barcelona vs Juventus

El FC Barcelona es uno de los equipos más importantes que existen en la actualidad y bicampeón de la Liga Española, por lo que se espera que tenga un promedio bastante importante en relación a otros equipos. Por tal motivo, aquí conocerás el top 5 de jugadores según el EA Sports FC 27.

¿Quiénes son los mejores jugadores del Barcelona, según el EA Sports FC 27?

Según lo estipulado por Electronic Arts, el jugador más importante del FC Barcelona para el EA Sports FC 27 es nada más y nada menos que Rodri, reciente fichaje del conjunto blaugrana que llega al equipo como campeón del mundo y que, por tal motivo, tiene una media de 90 puntos.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

En segundo lugar se encuentra Pedri, quien cuenta con la misma media pero con menores atributos en términos generales. El tercer lugar es para Lamine Yamal, quien supera a Vinícius Jr en este EA Sports FC 27 luego de ascender a una media de 90 puntos, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del mundo.

El cuarto lugar es para el brasileño Raphinha, quien pese a sus constantes lesiones se mantiene como uno de los mejores con una media de 88 unidades. Finalmente, el Top 5 es para Frenkie de Jong, quien entre los rumores de su posible salida tiene un promedio de 86 puntos.

¿Quiénes son los mejores jugadores del mundo para el EA Sports FC 27?

De acuerdo con las estimaciones del EA Sports FC 27, son dos los jugadores que comparten la media más poderosa para esta edición con un total de 91 puntos. El primero de ellos es Kylian Mbappé gracias a su Mundial con Francia, mientras que quien lo sigue de cerca es Erling Haaland.