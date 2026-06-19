Dónde jugará México por los dieciséisavos de final: fecha y estadio confirmados

La Selección Mexicana consiguió un categórico triunfo ante Corea del Sur en Guadalajara y selló su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Gracias a la victoria por 1-0 sobre los asiáticos, el combinado azteca se convirtió en el primer equipo clasificado hacia los Dieciseisavos de Final y, como si fuese poco, se aseguró el liderato del Grupo A con una fecha aún por jugar.

De esta manera, el conjunto dirigido por Javier Aguirre disputará la última jornada ante República Checa con suma tranquilidad. La prioridad será alivianar cargas y brindar minutos a aquellos jugadores que aún no han tenido muchas oportunidades dentro del terreno de juego. Con su clasificación a Dieciseisavos de Final, México también ya tiene confirmada sede y horario para su duelo definitorio.

Cuándo juega México los Dieciséisavos de Final

México jugará los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el martes 30 de junio. El partido está programado para disputarse en la Ciudad de México a las 19:00 horas tiempo centro de México y será uno de los cruces correspondientes a la nueva ronda de eliminación directa del torneo.

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La clasificación quedó encarrilada tras el triunfo ante Corea del Sur, resultado que dejó al conjunto mexicano con seis puntos en dos partidos. Con esa ventaja, el combinado azteca aseguró el primer lugar del Grupo A antes de disputar su último compromiso de la Fase de Grupos contra Chequia.

En qué estadio jugará México por los Dieciseisavos de Final

El partido de México por los Dieciseisavos de Final se jugará en el Estadio Ciudad de México. Para efectos oficiales de FIFA, la sede aparece como Mexico City Stadium, aunque se trata del inmueble mundialista ubicado en Santa Úrsula.

|MEXSPORT

Este será un regreso clave para la Selección Mexicana, que inició su camino mundialista en ese mismo escenario con la victoria ante Sudáfrica. Ahora, el equipo nacional volverá a su hogar tradicional en un contexto diferente: ya no habrá margen de error.

El calendario coloca al ganador del Grupo A en ese partido, por lo que México tiene asegurada su presencia en la capital del país para disputar su primer cruce de eliminación directa.

Contra quién jugaría México en los Dieciseisavos de Final

El rival de México todavía no está confirmado. De acuerdo con el formato del torneo, el ganador del Grupo A enfrentará a un tercer lugar proveniente de los Grupos C, E, F, H o I.

Eso significa que el rival dependerá de cómo terminen esas zonas y de la tabla general de mejores terceros. Por ahora, cualquier proyección puede cambiar con los resultados de los próximos días.

Entre los posibles cruces podrían aparecer selecciones de peso, ya que varios grupos todavía están abiertos y la definición de los terceros lugares será una de las claves del cierre de la primera fase.