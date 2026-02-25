Jugadores de México CONFIRMADOS para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se juega este mes de marzo, y México va con el plantel mejor armado para poder alcanzar el anhelado título en esta sexta edición.
El Clásico Mundial de Beisbol está a solo 10 días de celebrarse, evento al cual va México con el mejor equipo posible enfrentando algunas bajas, siendo la más reciente la del ligamayorista Ramón Urías, quien al haber firmado con Cardenales de San Luis, decidió darle prioridad a su nuevo desafío.
Ahora es una baja complicada para la novena de Benjamín Gil que en su lugar lleva a Nacho Álvarez Jr como jugador de cuadro y buscará aportar en el torneo.
Este es el roster actualizado de México, para el Clásico Mundial de Beisbol
Lanzadores (15): * Abridores: José Urquidy, Javier Assad, Taijuan Walker, Taj Bradley.
Relevistas: Andrés Muñoz (Cerrador), Alexander Armenta, Brennan Bernardino, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, Víctor Vodnik.
Receptores (2): * Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays) y Alexis Wilson (Tigres de Quintana Roo)
Infielders (8): * Joey Meneses, Rowdy Téllez, Luis Urías, Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Ortiz, Jared Serna y Nacho Álvarez Jr. (Sustituto de Ramón Urías).
Jardineros (5): * Randy Arozarena, Jarren Durán (MVP All-Star 2024), Alek Thomas, Julián Ornelas, Alejandro Osuna.
El calendaro de México para el Clásico Mundial de Beisbol
La actividad de México comienza el viernes 6 de marzo para el Clásico Mundial de Beisbol, enfrentando en el otrora llamado Minute Maid Park, para medirse ante Gran Bretaña y en esta primera fase también se topará con Brasil, Estados Unidos e Italia, siendo el juego más complicado el del lunes 9 de marzo en contra de Estados Unidos.
|Fecha
|Partido
|Estadio
|Ciudad
|Viernes 6 de marzo
|México vs Gran Bretaña
|Daikin Park
|Houston, TX
|Domingo 8 de marzo
|Brasil vs México
|Daikin Park
|Houston, TX
|Lunes 9 de marzo
|México vs Estados Unidos
|Daikin Park
|Houston, TX
|Miércoles 11 de marzo
|Italia vs México
|Daikin Park
|Houston, TX
