Muere Jesús Sommers, la máxima leyenda de HITS de la Liga Mexicana de Beisbol

Este sábado 21 de febrero se ha reportado el fallecimiento de Jesús Sommers, ex beisbolista quien tiene el máximo récord de imparables en la Liga Mexicana de Beisbol, con tres mil 4 hits, una cifra enorme para sus tiempos y que parece muy difícil de igualar por lo que su nombre resonará por muchos años como la leyenda que es.

Sommers, nacido en Guaymas, Sonora murió de causas naturales por el deterioro de su salud y hasta hace algunos meses se supo que tenía algún tipo de problema para caminar y hacer una vida normal.

Sommers, quien fue inducido al Salón de la Fama del beisbol mexicano en 2002, con números brutales en su amplia trayectoria fue clave para los equipos que defendió y los tres mil 4 hits, son su más grande legado.

El Rey del Hit, Jesús Sommers

Sommers jugó 27 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol defendiendo a los equipos de Yucatán, Puebla, Aguascalientes, Tampico, Toluca, México, Tabasco, León, Torreón, Jalisco, Industriales, Aguila y Poza Rica, desfilando por diferentes plazas en donde fue sumando para su brutal número de imparables.

El sonorense ocupa el primer lugar de todos los tiempos con 3,004 batazos de hit, y también con 2,098 encuentros lidera al circuito mexicano en el departamento de partidos en LMB.

Míster Consistencia, otro apodo de Jesús Somers

Junto al dato de hits y partidos, lidera también el tenor de turnos al bat, con 10 mil 327 apariciones.

Hace 40 años, en la temporada 1986, tuvo su mejor promedio con .356 milésimas con 18 jonrones y 86 producidas y al año siguiente bateó .351 con 29 vuelacercas y 114 producciones, la mejor cifra de su carrera.