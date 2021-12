La lista de los jugadores nominados al Trofeo Walter Payton 2021

La NFL ha dado a conocer la lista de los 32 jugadores que están nominados para el reconocimiento del hombre del año en la liga, el Premio Walter Payton, el mayor galardón al que puede aspirar un jugador por sus contriubciones a la sociedad dentro y fuera del campo.

La historia del Trofeo Walter Payton

Esta tradición de premiar a un jugador cuyos esfuerzos para mejorar el estado y zona donde radican comenzó en 1970 y años después fue renombrado como reconocimiento al corredor integrante del Salón de la Fama en Canton, Ohio, Walter Payton, en 1999.

Previo a que se diera a conocer la lista con los 32 nombres de los jugadores finalistas, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, mandó el siguiente mensaje cumpliendo el protocolo anual:

“El premio Walter Payton al Hombre del Año de la NFL es el honor y reconcomiento más prestigioso de la liga y estos 32 jugadores representan a compañeros de equipo que hacen cosas increíbles en sus comunidades. Su compromiso inquebrantable con sus lugares de origen y las comunidades donde está su equipo encarna el espíritu de retribución de Walter de una manera que nos hace a todos increíblemente orgullosos del trabajo que realizan todos los días”.

Independientemente de quién sea el jugador galardonado el día jueves previo a la edición 56 del Super Bowl en la ciudad de Los Angeles, California, todos los nominados recibirán una contribución de 40 mil dólares para sus organizaciones o las que ellos elijan. Además de este incentivo el jugador que sea el ganador recibirá también una donación de 250 mil dólares que es cortesía de la Fundación de la NFL.

La lista completa de los jugadores nominados al Trofeo Walter Payton

Arizona Cardinals: Kelvin Beachum

Atlanta Falcons: Mike Davis

Baltimore Ravens: Bradley Bozeman

Buffalo Bills: Harrison Phillips

Carolina Panthers: D.J. Moore

Chicago Bears: Jimmy Graham

Cincinnati Bengals: Sam Hubbard

Cleveland Browns: Denzel Ward

Dallas Cowboys: Dak Prescott

Denver Broncos: Justin Simmons

Detroit Lions: Jason Cabinda

Green Bay Packers: Aaron Jones

Houston Texans: Justin Reid

Indianapolis Colts: Kenny Moore II

Jacksonville Jaguars: Myles Jack

Kanas City Chiefs: Tyrann Mathieu

Las Vegas Raiders: Darren Waller

Los Angeles Chargers: Corey Linsley

Los Angeles Rams: Andrew Whitworth

Miami Dolphins: Jerome Baker

Minnesota Vikings: Anthony Barr

New England Patriots: Lawrence Guy

New Orleans Saints: Cameron Jordan

New York Giants: Logan Ryan

New York Jets: Quinnen Williams

Philadelphia Eagles: Jason Kelce

Pittsburgh Steelers: Cameron Heyward

San Francisco 49ers: Arik Armstead

Seattle Seahawks: Tyler Lockett

Tampa Bay Buccaneers: Mike Evans

Tennessee Titans: Derrick Henry

Washington Football Team: Jonathan Allen