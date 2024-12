Exjugadores de la Liga BBVA MX que brillaron con Efraín Juárez

Efraín Juárez hizo historia en Colombia con el Atlético Nacional. El estratega mexicano ganó Copa y Liga en el país cafetero para alcanzar el doblete y quedar grabar en la memoria de todos los aficionados verdolagas.

El entrenador azteca dirigió a varios jugadores que tuvieron un paso por el futbol mexicano, aquí te contamos de quienes se trata. Entre ellos están nombres como William Tesillo, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Juan Zapata, Juan Felipe Aguirre o Pablo Ceppelini.

“Gente del club me vio y me dijo, que no me veían muy contento. La verdad no soy mucho de festejar, me gusta más el día al día, el camino. Lo disfruté muchísimo, todas las situaciones que pasamos. Nos hubiera encantado no hablar de tantas cosas extra cancha, pero es parte del futbol”, fueron las palabras del DT mexicano tras conquistar la liga colombiana al vencer 2-0 a Deportes Tolima.

El gran logro de Atlético Nacional



Efraín ahora tiene el boleto en mano para disputar la Copa Libertadores 2025 con los verdolagas.

“Entendemos que vamos a pelear el torneo más importante del continente, que es la Libertadores, y la pelearemos, como siempre lo hemos dicho. Hoy sí se tiene que celebrar, y se debe hacer bien, y mañana despertarse y seguir trabajando, porque esto no para”, dijo Juárez.

Los mexicanos que disputarán el torneo continental



Otro mexicano que disputará la Copa Libertadores 2025, pero desde el campo, será Xavier Bizcayzacú, quien ganó la Copa en Uruguay con Defensor Sporting. Juárez se mostró contento en las celebraciones del cuadro paisa, en las que se le vio con sombrero charro y hasta con una botella. Otro de los momentos que se hizo viral en redes sociales fue cuando el estratega azteca tomó una bandera mexicana y la hondeó frente a toda la afición de Atlético Nacional. En solo cuatro meses, los aficionados verdolagas le tomaron un cariño especial el entrenador mexicano, quien los devolvió a la gloria e hizo que alcanzaran el segundo doblete de su historia y la estrella número 18 del club cafetero.

