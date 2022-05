Jugadores no convocados que irán a Qatar 2022 con la Selección Mexicana

Gerardo Martino tiene practicamente definido los jugadores que irán al Mundial de Qatar 2022. Durante este verano, el estratega de la Selección Mexicana llamó a 38 futbolistas, donde podrá ver a algunos y pensar si pueden colarse a la lista definitiva de la próxima justa invernal.

Entre los jugadores que fueron convocados para los siguientes partidos amistosos y los encuentros de la Nations League se encuentran nombres como el de Marcelo Flores, quien recientemente comunicó que jugará para México lo que resta de su carrera como profesional.

México 2-0 El Salvador | Resumen Octagonal Final de la Concacaf

Otro de los nombres que destaca es el de Carlos Acevedo, arquero de Santos que poco a poco se ha ido ganando la confianza de el entrenador nacional; incluso Diego Lainez no tiene seguro su lugar en Qatar 2022, y tendrá que destacar en estos partidos para poder subirse a la lista final.

Los hombres de confianza de Gerardo Martino en la Selección Mexicana

A pesar de que no están convocados para los encuentros de este verano, hay hombres que parecen tener un lugar asegurado en la justa del próximo mes de noviembre, así lo confirmó David Medrano en el programa Los Protagonistas.

“Aunque no están en esta convocatoria agreguemos a Jonathan Orozco (Xolos), el Chaka Rodríguez (Tigres), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Rogelio Funes Mori y Alan Pulido (Sporting Kansas City), y claro el Chucky Lozano (Napoli, operado del hombro).

“Los que no están en esta lista de 44 no va a ir a la Copa del Mundo, con todo y que ya hubo llamadas de territorio Galaxy. De hecho, después del partido contra Ecuador se va a dar de baja a un importante grupo de futbolistas, y los que no vayan a Nations League, es porque están en Qatar 2022”, aseguró Don David.