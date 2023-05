Los jugadores que terminan contrato con el América

El magno fracaso que significó caer eliminado ante las Chivas movió las piezas del América; sin embargo, un par de días después de la derrota en el partido de vuelta de la semifinal y tras la renuncia/destitución de Fernando Ortíz como director técnico, hay pocas situaciones claras en la planeación del club rumbo al Apertura 2023.

Con certeza, se puede hablar de los jugadores del primer equipo que terminan contrato con la institución azulcrema este verano. En total, son cinco y sólo uno se perfila a extender la relación.

Las bajas que tendría el América

El primero es Óscar Jiménez, cuya ruptura con la afición y pobres actuaciones lo colocaron en una posición incómoda. El guardameta de 34 años de edad perdió la titularidad frente a Luis Ángel Malagón y, sin el respaldo del ‘Tano’, su retorno a Coapa no se contempla, pese a que tenga aún seis meses de contrato con el equipo.

Luis Fuentes, el único de la lista cuya marcha no es prácticamente un hecho. Si bien finaliza su acuerdo el 30 de junio, la cúpula no tiene plena confianza en Salvador Reyes, la alternativa, y esperará a ver quién se puede incorporar –además de los deseos del nuevo entrenador- para tomar una decisión acerca de la posible renovación.

Jonathan Dos Santos no jugará más en el América; lo quiere el Inter Miami y él quiere al Inter Miami. Es cuestión de días o semanas para que cruce la frontera y se despida de una entidad en la que su familia tiene historia.

El cuarto del listado es Jurgen Damm, borrado del primer equipo a medio torneo. El veloz volante estuvo vinculado con los Bravos de Juárez para este mercado, pero el Atlético de San Luis aceleró y parece que ganó la carrera por sus servicios.

El último es Roger Martínez. El delantero colombiano no tiene sitio en el club. El alto monto de su salario y su bajo rendimiento no incentiva a buscar alargar la relación laboral. Liberará una plaza de no formado en México y su destino puede estar fuera del país.

