De jugar Football Manager a sorprender en la liga de Francia

La vueltas que da la vida, tal es el caso del joven entrenador Will Still quién pasó de ser fanático del popular título de soccer, Football Manager junto a su hermano, a convertirse en el Director Técnico del Reims de la primera división de Francia.

Estral Esports y Rainbow7 lideran la LLA a su jornada 2

El timonel de 30 años de edad fue amante de los videojuegos durante su niñez, con especial interés a los juegos relacionados al futbol, hecho que los llevó a desarrollar el gusto por la gestión y creación de estrategías, del que para muchos, es el deporte más popular del mundo.

Pese a no contar con el diploma oficial para dirigir un cuadro de futbol profesional, el belga, de también origen inglés fue elegido para sustituir a Óscar García, quién por sus malos resultados con el Reims terminó por ser despedido.

Te puede interesar: eFootball presentó a Chivas como su nuevo partner oficial

Esta decisión afectó de manera económica al club, pues la UEFA los obliga a pagar una multa de 25.000 euros por partido, hecho que no ha importado internamente, pues Will Still ha llevado a la organización a sumar 15 partidos invictos de manera consecutiva.

Still soñaba con ser futbolista profesional, sin embargo su carrera estaba destinada a ser en los banquillos y a su corta edad, se convirtió en el entrenador más joven en comandar un club en las cinco mejores ligas del viejo continente: La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1.

Reims en la Ligue 1 de Francia

Al día de hoy ‘Les rouges et blancs’ suman 22 puntos en la primera división de Francia y se mantienen decimos de la competencia, donde juegan figuras del futbol élite como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, entre otros.

Te puede interesar: Las apariciones del Rey Pelé en los videojuegos

Este miércoles 8 de febrero, Reims perdió su primer encuentro en un compromiso de Copa en contra del Toulouse 3-1 en el marcador final.