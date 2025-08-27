Jugó en el América, es mexicano y ahora, la rompe en el futbol asiático

Francisco Rivera puede ser a primera vista un nombre tan conocido en el futbol mexicano, pero su historia es digna de contarse. Nacido en San Luis Potosí, el volante ofensivo empezó su carrera profesional con el equipo de su ciudad. Después, tuvo una estancia con América y también probó suerte en Liga de Expansión, hasta que decidió vio ver más de nuestras fronteras.

Te puede interesar: ¡Adiós! Los dos jugadores estrella que estarían fuera de Pumas

Rivera estuvo en Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas y posteriormente tuvo su primera aventura profesional fuera de México en el balompié venezolano con el Monagas en 2019. Tras un semestre en Sudamérica, retornó a los Potros Hierros del Atlante y vivió seis meses en Primera División con los Gallos Blancos de Querétaro.

Nuevos horizontes muy lejanos de México

En 2021 dio un paso que muy pocos futbolistas mexicanos habrían dado, probar suerte en el futbol de Kosovo con el KF Llapi y tuvo participación tanto local como continental (partidos disputados de eliminatoria de Conference League). Además, sus 17 goles y seis asistencias fueron suficientes para llamar la atención del balompié asiático.

Dos años después, el Madura United se hizo de sus servicios y poco a poco se fue adaptando al balompié asiático con buenas sensaciones dentro y fuera del terreno de juego. Sus actuaciones le dieron pauta para que el Persebaya lo fichara y en un año anotó ocho goles y siete asistencias.

De acuerdo al sitio especializado Transfermakt, Rivera está valuado en 450 mil euros y a sus 30 años todavía tiene contrado con el Persebaya. Finalmente, no se podría descartar un regreso al futbol mexicano, aunque de momento su carrera profesional va viento en popa al otro lado del mundo.