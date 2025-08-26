¡Adiós! Los dos jugadores estrella que estarían fuera de Pumas

Los Pumas de la UNAM viven horas decisivas para su futuro en el Torneo Apertura 2025. Su andar en el presente certamen no comulga con la altura de su historia y por ello buscarían reforzarse a la ofensiva para salir de la posición 13 de la clasificación general. Piero Quispe y Nathan Silva son los dos nombres que más resuenan en Cantera en estos últimos días y acá te decimos la razón.

De momento, Universidad Nacional tiene todas sus fichas de extranjeros ocupadas y de momento no puede ir por otro jugador no formado en México hasta que libere una plaza. Efraín Juárez no cuenta con Piero Quispe y el peruano sería la primera opción para que Pumas pueda ir por un ariete. Por el ex Universitario de Deportes habría sondeos de su natal Perú, algunos de Argentina y hasta de Colombia, pero nada concreto.

Oferta desde Brasil por Nathan Silva

El panorama se abrió para la directiva auriazul tras haber recibido una oferta por Nathan Silva del Vasco de Gama. El club sudamericano habría puesto en la mesa cerca de seis millones de dólares por el defensa central y en el Pedregal estarían pensando en vender al zaguero central.

Cabe destacar que, Ángel Azuaje sería la primera opción para suplir a Silva en caso de que se concrete su venta al Vasco en los próximos días. Además, se liberaría la plaza de extranjero que quiere Juárez y podrían ir al mercado de transferencias. Finalmente, Pumas tendrá la última opinión en cuanto a sus jugadores; vender a ambos, a uno solo o quedarse con los dos y que José Juan Macías, Alan Medina y Guillermo Martínez comanden la ofensiva del Pedregal.