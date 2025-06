Jugó en Manchester United, su Mundial de Clubes fue malo y los aficionados en Argentina ya no lo quieren

La participación de Edinson Cavani en el reciente Mundial de Clubes 2025 terminó por marcar un quiebre con gran parte de la afición de Boca Juniors. Tras el empate del ‘Xeneize’ frente a Auckland City , conjunto semiprofesional de Oceanía, las críticas hacia el delantero uruguayo se multiplicaron, tanto por su nivel en la cancha como por sus declaraciones posteriores.

¿Qué declaraciones provocaron el rechazo de los aficionados de Boca?

Después del resultado en el Grupo C del Mundial de Clubes, que generó una ola de memes por la eliminación de Boca , Cavani enfrentó los micrófonos con frases que generaron controversia. La más replicada fue la siguiente: “Lo que pasa es que es difícil enfrentar estos equipos que se meten en el área”, en referencia al planteamiento defensivo del rival. La reacción no tardó. Numerosos comentarios de usuarios de redes sociales apuntaron contra el uruguayo por no asumir responsabilidades en el juego.

Durante la conferencia, también agregó: “No creo que haya sido tan decepcionante como lo decís”, en alusión a una pregunta de un periodista. La frase fue interpretada como una falta de autocrítica y encendió aún más el enojo del público. Para muchos aficionados, enfrentar a un equipo cuyos futbolistas tienen otras ocupaciones laborales no puede ser excusa. Auckland City había recibido 16 goles en partidos previos del torneo, y Boca, según se esperaba, debía superarlo sin mayores complicaciones.

¿Cómo repercutió su actuación en el futuro de Cavani en Boca?

La eliminación en el Mundial de Clubes aceleró cuestionamientos en torno al futuro de Cavani en el equipo de la Ribera. La dirigencia evalúa movimientos en el mercado de pases y no se descarta una salida anticipada del atacante. Si bien el contrato del uruguayo aún tiene vigencia, su continuidad quedó sujeta al rendimiento en la actual temporada.

Desde el entorno del club no se han emitido comunicados oficiales, pero versiones cercanas a la institución aseguran que ya se analizan otras opciones para reforzar la zona ofensiva.

Además, la falta de goles, sumada a su historial de lesiones y bajo impacto desde su llegada, se posicionan como factores determinantes para evaluar su permanencia. Los datos reflejan que Cavani ha estado presente en apenas un puñado de partidos oficiales desde su arribo.

La estadística contrasta con las expectativas generadas al anunciarse su fichaje, procedente del Valencia, luego de un paso por Europa que incluyó estadías en Manchester United, PSG y Nápoles.