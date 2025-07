Jugó en Monterrey, ganó una Concachampions y hoy es descarte en Argentina

Adam Bareiro es el futbolista con pasado en Rayados de Monterrey que no está atravesando un gran momento futbolístico en Argentina. El delantero paraguayo aún no sabe dónde va a jugar pensando en el segundo semestre del año tras haber jugado seis meses en el futbol de Qatar. Cabe destacar que Rayados será uno de los equipos que estrenarán DT para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y Bareiro no está en carpeta.

El delantero de 28 años forma parte de la plantilla de River Plate, pero los argentinos no lo tendrán en cuenta para lo que viene y deberá buscarse equipo. No obstante, el periodista argentino César Luis Merlo aseguró que Fortaleza tiene negociaciones avanzadas para comprar el pase de Adam Bareiro en este mercado de fichajes. Mientras tanto, Rayados jugará ante Borussia Dortmund por el Mundial de Clubes con horario confirmado .

La prensa argentina afirma que Fortaleza hizo una oferta formal para comprarle a River el 70% del pase y es optimista en cerrar el acuerdo. En caso de cumplir con los objetivos, el monto de la transferencia asciende a 3,5 millones de dólares. Cabe recordar que Adam Bareiro ganó la Concachampions 2018/2019 con Rayados, siendo su único título hasta la fecha de su carrera futbolística.

En aquella final ante Tigres, el paraguayo no fue convocado pero, pese a ello, formó parte de la plantilla campeona de ‘La Pandilla’. Rayados empató 1-1 y gracias al 2-1 a favor en el global, se quedó con la cuarta Concachampions de su historia. Ahora, tras un paso silencioso por el Al-Rayyan, Bareiro buscará regresar a la élite del futbol sudamericano en Brasil.

¿Cuánto vale Adam Bareiro en la actualidad?

Adam Bareiro se encontró con su mejor versión en San Lorenzo de Argentina, donde supo ser titular y capitán del equipo. En la actualidad, su valor de mercado no se desplomó, ya que según Transfermarkt, su precio es de 4 millones de euros. Sin embargo, años atrás, precisamente en 2024, el valor del paraguayo ascendía hasta los 6 millones. Ahora, todo parece indicar que continuará con su carrera en Brasil.