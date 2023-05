La carrera de Julián Araujo puede dar un nuevo giro. Luego de haber salido de Los Angeles Galaxy para firmar con el Barcelona, el defensor mexicano busca nuevos aires para poder tener minutos en el futbol europeo.

De acuerdo con el diario Sport, debido a que el mexicano no pudo ser inscrito con el primer equipo, no ha podido tener un buen proceso en el sistema de juego del equipo blaugrana, motivo por el cual no logra convencer al entrenador del Barça, Xavi Hernández.

Y es que el problema que tuvo Julián Araujo para jugar con el primer equipo del Barcelona fue que sus documentos no llegaron en tiempo tras salir del Galaxy de la Major League Soccer, por lo que permanece entrenando en las filas del Barcelona II de Rafael Márquez.

Sería el siguiente verano, cuando el mexicano vería su salida en calidad de préstamo para que tenga minutos.

Resumen Estados Unidos 1-1 México | Partido Amistoso

Te puede interesar: ¿A dónde podría llegar Raúl Jiménez si sale del Wolverhampton?

Los equipos que buscan a Julián Araujo

Entre los equipos que podrían buscar al zaguero se encuentran el Celta de Vigo, Valencia, Girona y Las Palmas. Dichas opciones, no cuentan con la posibilidad de compra, por lo que tras completar el periodo de cesión, Julián Araujo volvería con los Culers.

En el 2023, Julián Araujo ya ha sido llamado a la Selección Mexicana por Diego Cocca. El entrenador argentino ha contado con el jugador del Barça en encuentros de la Liga de Naciones de Concacaf, así como encuentros amistosos.

Durante su paso por la MLS con el conjunto de Los Angeles Galaxy, el mexicano de 21 años de edad estuvo cinco temporadas con el primer equipo. Con un total de 102 partidos disputados en la Major League Soccer, Araujo hizo dos goles con el conjunto angelino.

Te puede interesar: VIDEO: Revive el GOLAZO de chilena de César Montes con el Espanyol