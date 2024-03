¡NO MÁS! La reacción de Julián Quiñones sobre los actos de racismo en su contra

América, Chivas y CONCACAF han unido fuerzas para investigar los actos de racismo que habría sufrido Julián Quiñones tras el duelo de ida entre ambos conjuntos en la ronda de octavos de final del certamen, a nivel de clubes, en Norteamérica. Ahora, a través de sus redes sociales, el propio jugador ha opinado al respecto sobre lo sucedido el pasado miércoles 6 de marzo en el Estadio Akron.

Fue en la redes social Instagram, en la modalidad de historias, donde Julián Quiñones publicó un mensaje sobre los actos de racismo; el #33 de Las Águilas fue contundente al revelar que él no sufre algún tipo de daño; sin embargo, no tolera las insultos a su familia, específicamente sus hijos.

Julián Quiñones habla EN EXCLUSIVA sobre su posición en la Selección Mexicana

Te puede interesar: Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez habría llegado a un acuerdo con su nuevo equipo

El mensaje de Julián Quiñones sobre los actos de racismo en su contra

“Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día y quiero aclarar que no me estoy quejando por qué soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto y más si se trata de mi color de piel. Que son los mensajes más frecuentes que recibo. Lo hago más que todo por que se meten con mis hijas y cualquier persona que tenga hijos saben que los hijos son lo más sagrado solo por eso pongo este mensaje a mi puede decirme lo que quieran pero con mis hijas y espero a todas las personas que me manden mensajes insultando a mis hijas nunca les toque”

Mensaje de Julián Quiñones a través de su Instagram sobre los insultos que están recibiendo él y su familia.



¡ESTAMOS CONTIGO, JULIÁN! pic.twitter.com/QBEf7jp79j — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) March 10, 2024

¿Cuándo es el próximo partido del Club América?

Será el próximo miércoles 13 de marzo cuando el Club América vuelva a la actividad: el conjunto dirigido por Andre Jardine recibirá a Chivas en el Estadio Azteca para el duelo de vuelta de la CONCACAF Champions Cup; Las Águilas llegan con ventaja de tres goles luego de los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

Te puede interesar: Las bajas de Chivas para el Clásico Nacional de Liga BBVA MX ante América