Los jugadores que llamaría Javier Aguirre para México vs Honduras

De cara a los juegos de la Fecha FIFA de noviembre, en los que la Selección Mexicana se va a medir a Honduras, Javier Aguirre tendría contemplados a dos jugadores que no habían sido llamados para los juegos anteriores.

Los jugadores que volverían a la Selección Mexicana

De acuerdo con información de David Medrano, el ‘Vasco’ estaría contemplado el llamado de Hirving Lozano y Julián Quiñones, futbolistas que en la pasada Fecha FIFA no vieron actividad tras no ser llamados por el cuerpo técnico que también conforma Rafael Márquez.

Durante la gestión de Javier Aguirre al frente del combinado nacional tras la salida de Jaime Lozano, Julián Quiñones si fue considerado en su primer llamado para enfrentar a Nueva Zelanda y Canadá, no obstante, el delantero tuvo un permiso especial para cerrar su fichaje con un equipo de Arabia Saudita y para los duelos contra el Valencia y Estados Unidos, el atacante no fue considerado. Por su parte, Hirving Lozano no había sido llamado por el ‘Vasco’.

Jugando con el Al-Qadisiya, el exdelantero del Club América, Julián Quiñones, tiene un registro de ocho partidos jugados, mismos en los que tiene marca de siete goles y dos asistencias. Por su lado, el ‘Chucky’ tiene cuatro partidos con el PSV en la Temporada 2024/25 de la Eredivisie. El atacante mexicano registra cuatro anotaciones en 222 minutos de actividad.

Cabe recordar, que Hirving Lozano va a pasar a formar parte de las filas de San Diego FC para la Temporada 2025 de la Major League Soccer. El ‘Chucky’ es el jugador franquicia del nuevo equipo de la MLS para el siguiente año.

La Selección Mexicana se mide a Honduras en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf, encuentros a disputarse el 15 de noviembre en el Estadio General Francisco Morazán. Posteriormente, el juego de vuelta se va a desarrollar el 19 del mismo mes en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

