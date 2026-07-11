Julián Quiñones: el dinero que cualquier equipo de Europa debería pagar por el delantero mexicano

La conclusión de la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ abrió el periodo de balances económicos dentro del mercado de transferencias internacional con nuevos valores. El combinado nacional cerró su participación en la instancia de los octavos de final tras caer derrotado frente al representativo de Inglaterra y las actuaciones individuales de algunos futbolistas aztecas despertaron el interés inmediato de los grandes equipos del viejo continente, tal y como lo es el caso de Julián Quiñones.

Quiñones explica su gol ante Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

El delantero de origen colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo nacional y culminó la competencia como el máximo goleador de México en el certamen. Estos números lo colocaron en el radar de los grandes equipos y a su vez, hasta su valor de mercado se vió modificado.

Según el portal especializado Transfermarkt, se modificaron los valores de mercado del atacante del Al-Qadsiah de la liga de Arabia Saudita y ahora quien quiera adquirir sus servicios deberá abonar unos catorce millones de euros netos.

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Lo que se le viene a la Selección Mexicana con Rafa Márquez

El núcleo de la planificación de la federación estipula el regreso a la actividad oficial para la ventana internacional correspondiente al mes de septiembre. Las fechas reservadas por la FIFA para la disputa de encuentros amistosos y compromisos de liga de naciones abarcan varias semanas de septiembre y el debut de Márquez sería el 26/09. La intención de los directivos mexicanos consiste en cerrar la contratación de dos oponentes de jerarquía internacional provenientes de las confederaciones de Europa o de Sudamérica.

El primer partido de esta serie de reactivación se disputará en el territorio de los Estados Unidos y se evalúan a las ciudades de Los Ángeles o Houston como las posibles sedes para albergar el debut de Rafa en la Selección Mexicana. Se espera que Márquez le de continuidad al proyecto iniciado por Javier Aguirre, por lo tanto Quiñones seguirá siendo parte del proceso de recambio del combinado nacional.