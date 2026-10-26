Julián Quiñones hace golazo en su histórico día de Balón de Oro

Julián Quiñones tuvo un motivo más para recordar este lunes 26 de octubre de 2026. Mientras su nombre aparecía entre los mejores futbolistas del mundo en la clasificación del Balón de Oro, el delantero mexicano respondió en la cancha con un gol que rescató a Al-Qadsiah de la derrota ante Al-Sadd, en la Champions League de Asia.

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El atacante de la Selección Mexicana no estuvo presente en la gala debido al compromiso de su equipo en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium. Sin embargo, encontró la manera de hacerse notar a la distancia. Cuando Al-Qadsiah perdía por 1-0, Quiñones apareció en el área para cambiar el rumbo de una noche que ya tenía un significado especial en su carrera.

🇲🇽🔝 ¡¡JULIÁN QUIÑONES ANOTÓ EL 1-1 PARA AL-QADSIAH ANTE AL-SADD EN LA LIGA DE CAMPEONES DE ASIA!! 😉 El 28° lugar del Balón de Oro dando cátedra. https://t.co/vTa5BJgOVN — dataref México (@dataref_mx) October 26, 2026

El reloj marcaba el minuto 84 cuando el mexicano controló el balón y aprovechó un rebote para mandar la pelota al fondo de la red. Su anotación permitió a Al-Qadsiah igualar el encuentro y evitó que el conjunto saudí se quedara sin recompensa en casa.

El gol de Quiñones llegó el día de su reconocimiento mundial

La coincidencia convirtió la jornada en una postal del momento que vive el delantero. Este mismo lunes, Quiñones ocupó el puesto 28 en la clasificación del Balón de Oro 2026, un reconocimiento que lo colocó entre los nombres destacados del futbol internacional.

Su temporada en Arabia Saudita ha reforzado su protagonismo. Quiñones se consagró como campeón de goleo de la liga saudí, por encima de figuras como Cristiano Ronaldo, y se consolidó como uno de los principales referentes de Al-Qadsiah.

El 2026 también ha sido un año de hitos con la Selección Mexicana. Su participación con el Tri en la Copa del Mundo forma parte de una etapa que ha elevado las expectativas sobre su rendimiento y su lugar dentro del futbol mexicano.

