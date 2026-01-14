VIDEO: Julián Quiñones no para de marcar y estos son todos sus goles en 2026

Mientras en México se habla del resumen de los fichajes de la Liga BBVA MX , también se toca cada vez más el tema de los posibles convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Muchos creen que Julián Quiñones se merece un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Nacional de México. Es que el naturalizado mexicano no para de marcar goles.

Precisamente en el partido entre Al-Qadsiah FC y Al-Fayha, Julián Quiñones marcó un hat-trick espectacular en apenas 14 minutos (47’, 53’ y 61’). De esta manera, el mexicano con pasado en Atlas, Tigres y América (que tiene dos delanteros en la mira) ya lleva 5 goles en solo 3 partidos jugados en este 2026. Sin dudas, comenzó siendo su año soñado, y justo en un año mundialista.

Todos los goles de Julián Quiñones en solo dos semanas de enero de 2026

1- Vs. Al-Riyadh FC: Iba apenas un minuto de juego cuando el mexicano abrió el marcador, en un partido que terminaría 4-0 a favor del Al-Qadsiah.

Al-Qadsiah goleó 4-0 a Al-Riyadh y son quintos en la Liga Árabe 🇸🇦



Julián Quiñones 🇲🇽 anotó su 8º tanto de la temporada.



Suma 46 participaciones de gol (goles y asistencias), en 46 partidos con el club.



pic.twitter.com/EMraDp00Ds — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) January 4, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



2- Vs. Al-Nassr: Contra Cristiano Ronaldo la gran figura fue Quiñones, ya que abrió el marcador al 51’. CR7 decoró el resultado de penal, pero terminó 2-1 a favor del conjunto del mexicano.

"Julián Quiñones":

Por el gol que anotó ante Al Nassr

pic.twitter.com/8VjimZspew — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 8, 2026

3- Vs. Al-Fayha: Tras un primer tiempo sin emociones, “La Pantera” abrió el marcador al 47’ (2’ de la segunda mitad).

Así fue el primer gol de Julián Quiñones ante Al-Fayha en la Saudí Pro League. Ya son 48G+A del atacante mexicano quien no dejar marcar en la Saudí Pro League. Ha hecho goles de todas las formas posibles. Nivelazo.📈🇲🇽



pic.twitter.com/WFvbRVJ3UM — Julio Rodríguez (@julioordz10) January 14, 2026

4- Vs. Al-Fayha: Sin dejar respirar al rival, Quiñones amplió la ventaja al 51’.

Nuevamente desde el córner aparece Julián Quiñones 🇲🇽 para marcar su doblete ante Al-Fayha en la Saudí Pro League. Ya son 49G+A desde su llegada al futbol árabe. Increíble, no se cansa de hacer goles.⚽️⚽️✅



pic.twitter.com/DTc16nrlS3 — Julio Rodríguez (@julioordz10) January 14, 2026

5- Vs. Al-Fayha: El mexicano completó su triplete y se llevó el balón a la casa tras marcar al 61’. El duelo terminó 5-0.

Bueno, pues hat-trick de Julián Quiñones en la Saudí Pro League. Ahora el atacante mexicano marca de cabeza para poner el 3-0 ante Al-Fayha. El ex América hizo sus tres anotaciones en 60 minutos para llegar a 50G+A con Al-Qadisah.🔝🇲🇽



pic.twitter.com/pc16NzIIkn — Julio Rodríguez (@julioordz10) January 14, 2026

Los números de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah FC de la Liga Saudí

Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah son los siguientes:

Partidos jugados: 48

Encuentros como titular: 48

Goles marcados: 41

Asistencias aportadas: 9

Tarjetas recibidas: 6 amarillas y una roja

Julián Quiñones se destacó en Club América antes de pasar a Arabia Saudita

El nacido en Magüí Payán, Colombia, jugó siempre en el futbol mexicano. El delantero de 28 años pasó por Tigres, Atlas y América. En las Águilas tuvo una temporada de ensueño, por lo que terminó siendo vendido al Al-Qadsiah FC Liga Saudí en casi 14 millones de euros. De hecho, los de Coapa ganaron mucho dinero ya que lo habían comprado en poco más de 9 Md€.

Jugando en la Liga MX Quiñones tuvo un muy buen paso: en Tigres de la UANL marcó 12 goles en 75 partidos jugados (34 de titular). En Atlas fueron 36 goles en 83 juegos y en América convirtió 23 tantos en 52 encuentros disputados. Además, Julián ganó 6 ligas (2 con cada equipo) y 4 Campeón de Campeones.

