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Fútbol

A lo Panenka: Julián Quiñones marca GOLAZO en liga árabe

El delantero mexicano reapareció con Al Qadsiah después de quedar fuera de la Selección Mexicana por problemas físicos; marcó un gol y dio dos asistencias en la goleada 5-0 ante Al-Kholood.

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Quiñones marcó un gol de penal y dio dos asistencias en el triunfo del Al Qadsiah.|Facebook: Al Qadsiah

Julián Quiñones respondió en la cancha después de quedarse fuera de la última convocatoria de la Selección Mexicana por problemas físicos. El delantero reapareció con el Al Qadsiah y tuvo una actuación determinante en la goleada de 5-0 sobre Al-Kholood, con un gol y dos asistencias que ayudaron a su equipo a sumar tres puntos en la Saudi Pro League.

La ausencia del atacante durante la Fecha FIFA dejó pendiente su participación con México, pero su regreso a la actividad con el conjunto saudí llegó acompañado de una actuación que lo colocó entre los protagonistas del encuentro.

Julián Quiñones participa en tres goles del Al Qadsiah

Quiñones comenzó a marcar diferencias con su capacidad para generar peligro desde las bandas. Al minuto 13, el naturalizado mexicano envió un centro raso hacia el punto penal, donde Christopher Baah apareció para conectar con la pierna derecha y ampliar la ventaja del Al Qadsiah a 2-0.

La segunda asistencia del delantero llegó en la jugada del cuarto tanto. Dentro del área, Quiñones habilitó de taquito al italiano Mateo Retegui, quien definió para firmar su anotación en el encuentro.

El mexicano guardó su propio gol para el cierre de la goleada. Desde el punto penal, ejecutó un cobro a lo Panenka, picó el balón por encima del guardameta y estableció el 5-0 definitivo.

Al Qadsiah alcanza los 19 puntos en Arabia Saudita

La goleada también tuvo consecuencias en la clasificación. Con los goles de Tijjani Reijnders, Christopher Baah, Musab Al-Juwayr, Mateo Retegui y Julián Quiñones, el Al Qadsiah llegó a 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota.

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