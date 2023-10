Julián Quiñones va contra los que no quieren naturalizados

Alrededor de la Selección Mexicana, siempre existe el debate en torno a los naturalizados y sus méritos para ser convocados. El caso más reciente ha tenido como protagonista a Julián Quiñones y, para quienes han criticado que se le considere, él tiene una respuesta contundente.

“Yo siempre he dicho que cada uno es libre de opinar lo que quiera. Todo el mundo es libre de expresar lo que siente. Yo respeto mucho eso. Así como hay gente que critica, hay gente que me quiere en la Selección. Elegí a México porque quiero devolver lo que me han dado, agradecerles y qué mejor que estando en Selección, aportando con goles y buenas actuaciones a este país que tanto me ha dado”, dijo en conferencia.

El delantero del América reveló que ha estado en contacto con el director técnico del combinado nacional, Jaime Lozano, y explicó qué cree que puede aportar a la causa verde, blanca y roja.

“Más que todo por mi velocidad, mi fuerza. Creo que tal vez lo dice por eso, (estoy) agradecido por hablar conmigo, él se acercó a mí y me dijo que me quería. Muy agradecido con eso y trataré de dar lo mejor de mí, acostumbrarme a su estilo de juego”, apuntó.

La competencia que tendrá Quiñones en la Selección Mexicana

Para hacerse con un puesto en la Selección Azteca, el atacante nacido en Colombia deberá competir con múltiples elementos, entre ellos, Santiago Giménez, quien —horas antes de la comparecencia de Julián— marcó un doblete con el Feyenoord.

“Contento porque vamos a necesitarlo en Selección. Es importante que todos los jugadores que la conformen estén en buen nivel, como Santi lo demostró hoy. Es importante que esté a tope para que pueda estar al máximo”, señaló.

Otro con el que deberá competir es Henry Martín, su compañero en el América y, para él, también hubo un mensaje de parte de Quiñones.

“Esas son las competencias internas que todo jugador desea tener, porque te vas a exigir más para que la Selección esté a tope, es importante que la competencia interna sea sana y con calidad como ahora. Henry es un excelente jugador y una excelente persona, desde que llegué me recibió de la mejor manera y eso siempre se lo voy a agradecer”, sentenció.