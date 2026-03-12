Julián Quiñones podría darles esta sorpresa a los aficionados mexicanos muy pronto

La Selección Nacional de México se prepara para una de sus pruebas más exigentes antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026: los duelos amistosos contra Portugal y Bélgica. Y, entre la lista de nombres que maneja el cuerpo técnico para sustituir a los 11 lesionados mexicanos, aparece el de Julián Quiñones, que es una sorpresa para los aficionados.

Según el periodista David Medrano, el “Vasco” Aguirre tiene la firme intención de contar con “La Pantera”. Pues Quiñones atraviesa un gran momento futbolístico, pero su presencia es una incógnita por los problemas en Medio Oriente. De cara al partido inaugural del Estadio CDMX (que tiene nuevas imágenes), sería clave su presencia.

El operativo para traer a Julián Quiñones a México

Aunque el deseo de Javier Aguirre es claro, el llamado no es tan sencillo. Actualmente, el cuerpo técnico analiza detalladamente la logística para trasladar al jugador desde Arabia Saudita a México. Esto se debe a los conflictos en la región donde milita el exjugador del América, lo que complica los traslados y la seguridad.

Los rumores indican que la directiva de la Selección Mexicana está dispuesta a agotar todas las instancias para asegurar la presencia del delantero del Al-Qadsiah FC, quien viene siendo el gran goleador de la Liga Saudí en esta temporada.

¿Por qué Julián Quiñones es la pieza que le falta al “Vasco” Aguirre?

Dentro del seno de la Selección no hay dudas: Julián Quiñones es un jugador diferente puesto que Javier Aguirre busca verticalidad y contundencia. En ese marco, el atacante aporta cualidades que pocos tienen en la baraja actual, tales como la velocidad explosiva, la potencia física y la facilidad para el gol.

Los números de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah FC de la Liga Saudí

Teniendo en cuenta que los rivales son Portugal y Bélgica, México necesita que esta estrella que está brillando en la Liga Saudí acuda a dichos enfrentamientos. Con el Al-Qadsiah FC lleva 28 goles en 26 partidos jugados en esta temporada. Además, tiene un total de 53 tantos en 59 duelos disputados.

Aunque todavía no se confirmó, todo indica que los aficionados recibirán la sorpresa y podrán ver a Julián Quiñones portando la playera de la Selección Nacional de México en los próximos dos partidos del combinado tricolor.

