Julio César Chávez explota por derrota de Rey Picasso: “Te lo dije, esta pelea no se la ganaron, LA PERDIÓ ÉL SOLO”

Los tres jueces de la pelea de Rey Picasso vs Carl Wonder Boy Martin pasaron sus notas sobre la pelea y el resultado fue una victoria por decisión dividida para el filipino en el evento México vs El Mundo, por lo que Julio César Chávez en sus comentarios EN VIVO por Box Azteca explotó hacia el azteca: Esta pelea no se la ganaron, él la perdió.

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David ‘Rey’ Picasso vs Carl Martin: Termina el combate y los jueces dan a conocer sus tarjetas tras el Round 10 (VIDEO)

Y es que la leyenda del boxeo, aseguró en ese comentario que Wonder Boy no hizo lo suficiente para vencer, sino que Alan David Rey Picasso no trabajó lo suficiente, ni lo dio todo en la lona, por lo que él entregó el resultado, todo esto acompañado de coraje y frustración por ver a uno de los talentos en el boxeo perder en el marco de un evento global en el que tenía que sacar el resultado para seguir en el camino de peleadores destacados.

"Y es que se los dije Rodo, mucho ruido y pocas nueces. El boxeo se gana lanzando golpes. Me da mucho coraje, porque sabemos que era una pelea que bien pudo haber ganado y se la pasó haciéndolo así nada más", dijo Julio César Chávez entre gritos, manoteos y desaprobación para un peleador que conoce muy bien y que casi ha comentado toda su carrera a través de Box Azteca.

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Carl Martin es el vencedor por decisión dividida. #BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca 🔴 DISFRUTA LA PELEA EN VIVO AQUÍ: https://t.co/P7EXPCv6Lp https://t.co/1p2n53LT60 — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 31, 2026

¿Cómo fueron las tarjetas en la derrota de Rey Picasso sobre Carl Wonder Boy Martín en Arabia Saudita?

Por decisión dividida, Alan David Rey Picasso perdió contra Wonder Boy, el peleador filipino que con tarjetas a su favor, se llevó la victria. Los jueces vieron 95-94, la cual se repitió 95-94 y un 96-93 en favor del boxeador que una vez que escuchó su nombre como vencedor, se dejó caer a la lona entre llanto y emoción por ser ganador y por ganar el campeonato plata del CMB en peso pluma.

Ahora esta derrota complica la carrera para Picasso, que deja su récord como profesional en 33 victorias con 18 nocauts, además de dos derrotas y un empate en su trayectoria que comenzó el 25 de marzo del 2025.