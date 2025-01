Julio César Chávez le pone reto a Jake Paul y escoge el que debería ser su siguiente rival

Julio César Chávez leyenda en la historia del boxeo y de México, se tomó un momento para hablar sobre Jake Paul, famoso youtuber que ha llamado la atención en el mundo del boxeo al acumular ya varias peleas profesionales y ser un personaje bastante polémico.

De forma exclusiva para el medio ESNEWS, el exboxeador mexicano dio su opinión sobre Jake Paul y le mandó un reto.

En un principio, detalló que su última pelea que tuvo Jake ante Mike Tyson le pareció rara porque Tyson no tiró tantos golpes y considera que Paul no es bueno y no entiende porque pagan para verlo.



“Ah, no sé la verdad, no sé. Estuvo raro porque Tyson no tiró golpes. Ese pinche Paul no sirve para nada, ese pen... Yo no sé por qué pagan para ver a ese pen…, la neta”.

El reto de Julio César Chávez a Jake Paul

De igual forma, Julio aprovechó para mandarle un mensaje a Jake Paul y ponerle el reto de enfrentar a su hijo, enfrentamiento en el que aseguró el gran campeón mexicano, terminaría con la victoria de los Chávez.

“Que pelee con él, para que le pegue una chinga mi hijo.”





El exboxeador propone que Jake Paul se enfrente ante Julio César Chávez Jr, su hijo.

La última pelea de Chávez Jr. fue el 20 de julio de 2024, cuándo derrotó a Uriah Hall. El combate se llevó a cabo en la Amalie Arena de Tampa, Florida, Estados Unidos.

La pelea fue a seis rounds en la división de peso crucero y Chávez Jr. ganó por decisión unánime con puntuaciones de 59-55, 59-55 y 58-56. La pelea fue parte de la cartelera de Jake Paul contra Mike Perry.