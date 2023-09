Julio González le responde a Luis García luego de postularlo a la Selección

Julio González tendrá un nuevo Clásico Capitalino mientras atraviesa uno de sus mejores momentos con Pumas en el Apertura 2023. El portero universitario aprovechó en conferencia de prensa para mandarle un mensaje a Luis Garcia. El histórico de Pumas lo había postulado a la Selección Azteca.

“Memo Ochoa ha demostrado desde hace 15 años el nivel en el que está y en cada liga lo demuestra. Lo que dijo Luis (García) es una gran responsabilidad, le agradezco que piense en mí de esa manera, me da una gran responsabilidad”, dijo el portero de Pumas.

Por otro lado, se refirió a lo hecho por el Chino Huerta en el equipo.

“Es un privilegio tener al “Chino” de compañero aprovechamos las condiciones y el buen momento que vive, lo más importante es que está muy centrado”, expresó el guardameta felino.

González no se achica ante el América

Al portero universitario no le intimida el club América como equipo.

“El América es un equipo muy capaz con uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, pero nosotros somos un equipo en crecimiento y cada vez nos vemos mejor. Me motiva con cualquier jugador que no me metan gol. Henry tiene gran calidad, pero no nos enfocamos en un jugador en específico. Llegamos muy parejos. En los Clásicos, más que favoritos, siempre se iguala todo. Lo que buscamos es ponernos entre los primeros tres lugares. Este partido es muy emocionante para jugar, pero hay que tener la cabeza fría para ganarlo”, mencionó González.

Finalmente, se animó a pedirle a la afición felina que se haga sentir en el Estadio Azteca.

“A nuestra afición decirle que estamos en deuda, sabemos que el partido contra América es muy importante para ellos, pero son tres puntos que valen igual en este partido que en otro, pero sabe distinto y queremos darle esa tercera victoria. El América es un muy buen parámetro, pero a nadie le puede intimidar si eres futbolista profesional, América tiene grandes jugadores, pero nosotros también un gran plantel”, sentenció Julio.

Pumas viene de llevarse una importante victoria como visitante ante Puebla. Ahora el conjunto dirigido por Antonio Mohamed buscará dar un golpe de autoridad en el estadio Azteca ante América para colocarse en los primeros lugares del torneo Apertura 2023.