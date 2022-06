Julio González: “Quiero emular lo hecho por Jorge Campos en Pumas”

José González vive el mejor momento desde su pasó por Los Pumas. El portero Acapulqueño se muestra confiado a la hora de hacerse con la titular de los universitarios y cubrir el arco que dejó Alfredo Talavera, a quien recuerda con respeto.

“Yo no soy Talavera, quiero que la gente me conozca y se ilusionen con mi trabajo en el arco. Me enseñó muchas cosas y crecí mucho en el juego aéreo, en esa parte estoy muy agradecido. Le deseo a Tala el mayor de los éxitos, sabe me daría mucho gusto verlo a él jugar el mundial, estoy seguro de que va a ir”, comentó en entrevista para Azteca Deportes .

Además, Julio se animó a hablar de la interesante relación y cariño especial que le tiene a Jorge Campos. Y espera emular lo hecho por “El Brody” en el equipo felino.

“Quisiera como Jorge Campos que otro acapulqueño más escriba su nombre con letras de oro en la historia de Pumas y que haga historia. Hace 20 años entrenaba en sus canchas y siempre ha tenido palabras de aliento para mí. En el momento que llegué a Pumas me felicitó, siempre que lo veo me da una charla de aliento y me motiva a mejorar”, dijo El portero azteca Julio González.

Julio González y la competencia en el arco de Pumas

Finalmente, el portero titular de los Pumas se refirió a la competencia en el arco de uno de los nuevos refuerzos de los universitarios, Gil Alcalá.

“Alcala es un portero que conozco de tiempo atrás y es una gran persona, creo que la competencia la van a ver, y tendrán la mejor versión de los dos porteros. Pueden estar tranquilos que la portería de pumas va a estar bien cubierta”, sentenció el jugador del club felino.

